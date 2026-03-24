    05:55, 24 Март 2026 | GMT +5

    Число жертв авиакатастрофы в Колумбии достигло 34

    Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии увеличилось до 34, еще 21 человек числится пропавшим без вести, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Фото: expresatv.com.mx

    По данным телеканала Caracol и губернатора департамента Джона Молину, число раненых составляет 77 человек, 43 пострадавших были перевезены в Боготу. Еще 21 человек числится пропавшим без вести.

    Как сообщил телеканалу командующий ВВС Колумбии генерал Карлос Сильва Руэда, на место авиакатастрофы дополнительно направлены медицинский вертолет и бригада спасателей. Кроме того, туда выдвинулась следственная группа для установления причин крушения воздушного судна.

    Hercules C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. На видеокадрах, которые показал в эфире телеканал Caracol, видно, что самолет начал падать, не набрав большую высоту.

    Сара Болат
