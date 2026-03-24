телерадиокомплекс президента РК
    20:45, 23 Март 2026 | GMT +5

    Число жертв атак в секторе Газа превысило 72 тысячи

    Несмотря на соглашение о прекращении огня от 10 октября 2025 года, атаки на палестинский эксклав продолжаются, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Фото: Анадолу

    Как пишет Anadolu Ajansı, число жертв атак, совершаемых израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года, возросло до 72 263 человек, число раненых — до 171 944.

    По данным Минздрава в Газе, с начала праздника Рамазан 20 марта в больницы эксклава доставили 30 раненых и тела 9 погибших в результате атак израильской армии.

    — С 10 октября 2025 года в результате атак Израиля на Газу погибли 687 человека, 1845 получили ранения. Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших, включая 756 после вступления в силу прекращения огня, — сообщает Anadolu Ajansı.

    Ранее сообщалось, что Израиль возобновил авиаудары по сектору Газа.

    Теги:
    сектор Газа Палестино-израильский конфликт Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
