Число жертв атак в секторе Газа превысило 72 тысячи
Несмотря на соглашение о прекращении огня от 10 октября 2025 года, атаки на палестинский эксклав продолжаются, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Как пишет Anadolu Ajansı, число жертв атак, совершаемых израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года, возросло до 72 263 человек, число раненых — до 171 944.
По данным Минздрава в Газе, с начала праздника Рамазан 20 марта в больницы эксклава доставили 30 раненых и тела 9 погибших в результате атак израильской армии.
— С 10 октября 2025 года в результате атак Израиля на Газу погибли 687 человека, 1845 получили ранения. Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших, включая 756 после вступления в силу прекращения огня, — сообщает Anadolu Ajansı.
Ранее сообщалось, что Израиль возобновил авиаудары по сектору Газа.