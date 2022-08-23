Число зависимых от синтетических наркотиков казахстанцев за 5 лет выросло в 14 раз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения Ажар Гиният приняла участие в заседании Совета по молодежной политике при Президенте РК, прошедшем под председательством Государственного советника Ерлана Карина. На заседании были рассмотрены основные аспекты борьбы с синтетическими наркотиками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В своем выступлении о проблемах распространения синтетических наркотиков среди молодежи Казахстана и мерах профилактики, министр обратила внимание, что в разрезе потребляемых психоактивных веществ наблюдается четкая тенденция роста числа лиц, зависимых от новых, так называемых «синтетических наркотиков».

Так, за пять лет данный контингент вырос в 14 раз среди детского и взрослого населения (с 40 пациентов в 2017 году до 587 на 1 июля 2022 года).

По данным Министерства здравоохранения, на динамическом наблюдении с диагнозом «Психические поведенческие расстройства» (ППР) вследствие употребления психоактивных веществ состоит 107 898 человек, из них 6245 - молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, (2888) 46% которых - вследствие употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщалось ранее, министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на заседании Совета по молодежной политике при Президенте РК сообщил о том, что н езаконный оборот синтетических наркотиков сегодня значительно повлиял на наркоситуацию не только в Казахстане, но и во всем мире. По причине доступности и дешевизны они активно вытесняют традиционные виды наркотиков (героин, опий, кокаин). Объем изъятой «синтетики» за последние три года увеличился с 6 до 140 кг. За этот период полиция ликвидировала 41 нарколабораторию, 23 из них – в этом году.