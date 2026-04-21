Число зарегистрированных БПЛА увеличилось на 51% в Китае
Общее число зарегистрированных беспилотных летательных аппаратов в Китае по состоянию на конец 2025 года составило почти 3,29 млн единиц, что на 51 процента больше, чем годом ранее, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Управлением гражданской авиации Китая.
Количество летных часов БПЛА выросло до 45,3 млн в 2025 году, что на 69,9 процента больше, чем в 2024 году, говорится в статистическом бюллетене CAAC о развитии отрасли гражданской авиации за 2025 год.
К концу прошлого года в Китае насчитывалось 65 транспортных авиакомпаний, 4 574 транспортных самолета гражданской авиации и 5 488 маршрутов регулярных рейсов.
Что касается пассажирских и грузовых перевозок, то в 2025 году объем перевозок пассажиров в сфере гражданской авиации страны превысил 770 млн человеко-раз, а объем перевезенных грузов и почтовых отправлений составил более 10 млн тонн. Оба показателя оказались на 5,5 и 13,3 процента больше в годовом выражении. Объемы как пассажирских, так и грузовых перевозок на международных маршрутах выросли более чем на 20 процентов.
К концу 2025 года в материковой части Китая насчитывалось 270 транспортных аэропортов, что на семь больше, чем годом ранее. Среди них число аэропортов, ежегодный пассажиропоток каждого из которых составил 10 млн человеко-раз или выше, достигло 41.
Ранее сообщалось о том, что Китай планирует провести интенсивные космические миссии.