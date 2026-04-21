Число зарегистрированных БПЛА увеличилось на 51% в Китае

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Управлением гражданской авиации Китая.

Количество летных часов БПЛА выросло до 45,3 млн в 2025 году, что на 69,9 процента больше, чем в 2024 году, говорится в статистическом бюллетене CAAC о развитии отрасли гражданской авиации за 2025 год.

К концу прошлого года в Китае насчитывалось 65 транспортных авиакомпаний, 4 574 транспортных самолета гражданской авиации и 5 488 маршрутов регулярных рейсов.

Что касается пассажирских и грузовых перевозок, то в 2025 году объем перевозок пассажиров в сфере гражданской авиации страны превысил 770 млн человеко-раз, а объем перевезенных грузов и почтовых отправлений составил более 10 млн тонн. Оба показателя оказались на 5,5 и 13,3 процента больше в годовом выражении. Объемы как пассажирских, так и грузовых перевозок на международных маршрутах выросли более чем на 20 процентов.

К концу 2025 года в материковой части Китая насчитывалось 270 транспортных аэропортов, что на семь больше, чем годом ранее. Среди них число аэропортов, ежегодный пассажиропоток каждого из которых составил 10 млн человеко-раз или выше, достигло 41.

