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Число заражений коронавирусом в Европе превысило стомиллионную отметку

2 Января 2022 13:53
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Число заражений коронавирусом в Европе превысило стомиллионную отметку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии COVID-19 число случаев заражения коронавирусом на территории Европы, вплоть до Кавказа, превысило сто миллионов. В 52 странах и регионах от Атлантического побережья до Азербайджана и России к 1 января было зарегистрировано 100 074 753 случая заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

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Это более трети от 288 279 803 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрированных во всем мире за период с момента начала пандемии в конце 2019 года. Только за последние семь дней в европейских регионах выявлено более 4,9 млн случаев заражения - на 59 процентов больше, чем за предыдущую неделю. В течение недели превышение прежних максимумов заражения COVID-19 зафиксировано в 17 из 52 европейских стран и регионов.

Самые высокие показатели заболеваемости - в Дании

Франция на прошлой неделе сообщила о более чем 1 млн новых случаев заболевания, что составляет почти десять процентов от всех выявленных случаев заражения COVID-19 за период с начала пандемии. В общемировом масштабе страны с самыми высокими показателями инфицирования на 100 000 жителей находятся в Европе. На первом месте – Дания, где показатель заболеваемости за семь дней составил 2045 заболевших на 100 000 жителей. За ней следуют Кипр с 1969 новыми случаями инфицирования на 100 000 жителей и Ирландия (1964 случая).

Для Германии, согласно опубликованному в субботу, 1 января, отчету Института имени Роберта Коха, число заболевших коронавирусом на 100 000 жителей составил за последнюю неделю 220,3 человека. При этом отмечается, что из-за праздников тестирование проходило меньше людей, а также не все медицинские учреждения обнародовали данные о количестве заражений. Поэтому фактические цифры могут быть выше. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах накануне тоже заявил, что реальная статистика заражений, вероятно, в два-три раза выше.

Сравнительно высокий уровень вакцинации и снижение смертности

Количество смертей от последствий коронавируса в Европе, напротив, снижается. На прошлой неделе в день умирало в среднем 3413 инфицированных COVID-19 в сутки, что на семь процентов меньше, чем на предыдущей неделе. Больше всего летальных исходов от коронавирусной инфекции – в среднем, 5735 смертей в сутки - зарегистрировано в январе 2021 года.

Уровень вакцинации против коронавируса в Европе несколько выше среднемирового. По данным научного онлайн-издания Our World in Data, 65 процентов европейцев сделали хотя бы одну прививку, а 61 процент полностью вакцинированы. В общемировом масштабе эти показатели составляют 58 и 49 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что начиная с 31 декабря в Париже, Лионе, Дижоне и других французских городах становится обязательным ношение маски. Это одно из нескольких новых ограничений, введенных правительством для замедления распространения нового штамма «Омикрон».


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#Франция   #Коронавирус в мире   #Европа   #Мировые новости  
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