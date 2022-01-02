Число заражений коронавирусом в Европе превысило стомиллионную отметку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии COVID-19 число случаев заражения коронавирусом на территории Европы, вплоть до Кавказа, превысило сто миллионов. В 52 странах и регионах от Атлантического побережья до Азербайджана и России к 1 января было зарегистрировано 100 074 753 случая заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

Это более трети от 288 279 803 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрированных во всем мире за период с момента начала пандемии в конце 2019 года. Только за последние семь дней в европейских регионах выявлено более 4,9 млн случаев заражения - на 59 процентов больше, чем за предыдущую неделю. В течение недели превышение прежних максимумов заражения COVID-19 зафиксировано в 17 из 52 европейских стран и регионов.

Самые высокие показатели заболеваемости - в Дании

Франция на прошлой неделе сообщила о более чем 1 млн новых случаев заболевания, что составляет почти десять процентов от всех выявленных случаев заражения COVID-19 за период с начала пандемии. В общемировом масштабе страны с самыми высокими показателями инфицирования на 100 000 жителей находятся в Европе. На первом месте – Дания, где показатель заболеваемости за семь дней составил 2045 заболевших на 100 000 жителей. За ней следуют Кипр с 1969 новыми случаями инфицирования на 100 000 жителей и Ирландия (1964 случая).

Для Германии, согласно опубликованному в субботу, 1 января, отчету Института имени Роберта Коха, число заболевших коронавирусом на 100 000 жителей составил за последнюю неделю 220,3 человека. При этом отмечается, что из-за праздников тестирование проходило меньше людей, а также не все медицинские учреждения обнародовали данные о количестве заражений. Поэтому фактические цифры могут быть выше. Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах накануне тоже заявил, что реальная статистика заражений, вероятно, в два-три раза выше.

Сравнительно высокий уровень вакцинации и снижение смертности

Количество смертей от последствий коронавируса в Европе, напротив, снижается. На прошлой неделе в день умирало в среднем 3413 инфицированных COVID-19 в сутки, что на семь процентов меньше, чем на предыдущей неделе. Больше всего летальных исходов от коронавирусной инфекции – в среднем, 5735 смертей в сутки - зарегистрировано в январе 2021 года.

Уровень вакцинации против коронавируса в Европе несколько выше среднемирового. По данным научного онлайн-издания Our World in Data, 65 процентов европейцев сделали хотя бы одну прививку, а 61 процент полностью вакцинированы. В общемировом масштабе эти показатели составляют 58 и 49 процентов соответственно.

Ранее сообщалось, что начиная с 31 декабря в Париже, Лионе, Дижоне и других французских городах становится обязательным ношение маски. Это одно из нескольких новых ограничений, введенных правительством для замедления распространения нового штамма «Омикрон».