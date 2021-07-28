Число заражений коронавирусом в Алматы выросло в 1,2 раза за неделю

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил об осложнении эпидемиологической обстановки и росте заболеваемости КВИ, призвав горожан активнее вакцинироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акимата, эпидемиологическая ситуация по КВИ за последнюю неделю значительно ухудшилась. С 23 июля суточная регистрация заражений превысила 1 тысячу случаев. С начала года общее количество случаев составило 75 153, с начала июля – 16 911 случаев.

Число заболеваний за неделю выросло в 1,2 раза - с 5 483 случаев до 6 818, суточный прирост составил 1,3%.

Охват вакцинацией населения Алматы по состоянию на 27 июля первым компонентом составил 49,9%, вторым – 33,6% от официальной численности населения. Однако этого все еще недостаточно для стабилизации очередной волны эпидемии, обусловленной вариантом «дельта» COVID-19.

При этом анализ возрастного состава заболевших за последние две недели показал, что продолжается увеличение заболеваемости детей до одного года - на 0,3%, составив 2,8%. Заболели 178 детей против 135 на прошлой неделе. Заболеваемость КВИ преобладает среди граждан от 20 до 40 лет – 38%, 40-59 лет – 25% и лиц старше 60 лет – 20%.

В связи с этим Б. Сагинтаев обратился к алматинцам и гостям города с просьбой проявить благоразумие и ответственность, получив прививку против КВИ. Только так можно сохранить и обезопасить свои здоровье и жизнь. Более того, вакцинированные горожане не подвергают риску своих близких и окружающих – друзей, коллег и знакомых.