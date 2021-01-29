Число занятых растет в Отырарском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Отырарском районе растет число занятых. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

251 млн тенге направили на развитие «Дорожной карты занятости» в Отырарском районе. 1115 человек вышли на работу благодаря госпрограммам. 140 млн тенге выплатили 1167 гражданам, занятым на общественных работах.

Кроме того, 12,6 млн тенге получили 67 человек на социальных рабочих местах. А 327 гражданам, направленным на молодежную практику в 63 учреждения, выделили 53,1 млн тенге.

Глава государства в этом году в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией поручил в рамках программы «Дорожная карта занятости» в Отырарском районе реализовать 14 проектов на общую сумму 251 млн тенге. Запуск этих проектов обеспечил работой 36 жителей этого района.

В прошлом году в рамках соцподдержки 773 семьям (4689 человек) выплатили адресную помощь в размере 226,3 млн. тенге.

Из числа получателей определили 373 трудоспособных безработных. 301 человек получил постоянную работу, еще 64 отправили на общественные работы, и трое - на молодежную практику. Помимо этого, пятеро граждан работают в направлении содействия предпринимательским инициативам.