Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Число занятых растет в Отырарском районе Туркестанской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
29 Января 2021, 21:21
Число занятых растет в Отырарском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Отырарском районе растет число занятых. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

251 млн тенге направили на развитие «Дорожной карты занятости» в Отырарском районе. 1115 человек вышли на работу благодаря госпрограммам. 140 млн тенге выплатили 1167 гражданам, занятым на общественных работах.

Кроме того, 12,6 млн тенге получили 67 человек на социальных рабочих местах. А 327 гражданам, направленным на молодежную практику в 63 учреждения, выделили 53,1 млн тенге.

Глава государства в этом году в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией поручил в рамках программы «Дорожная карта занятости» в Отырарском районе реализовать 14 проектов на общую сумму 251 млн тенге. Запуск этих проектов обеспечил работой 36 жителей этого района.

В прошлом году в рамках соцподдержки 773 семьям (4689 человек) выплатили адресную помощь в размере 226,3 млн. тенге.

Из числа получателей определили 373 трудоспособных безработных. 301 человек получил постоянную работу, еще 64 отправили на общественные работы, и трое - на молодежную практику. Помимо этого, пятеро граждан работают в направлении содействия предпринимательским инициативам.


Туркестанская область   Экономика   Занятость   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной