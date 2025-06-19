Число заключенных в Турции бьет рекорды

По данным Генеральной дирекции тюрем на начало июня этого года, общее число заключенных в стране достигло 416 927 человек. Это больше, чем население в 34 провинциях Турции, и значительно превышает установленную вместимость тюрем, рассчитанную только на 295 000 мест.

Из общего числа заключенных 359 227 являются осужденными, а 57 700 – находятся под следствием и ожидают решения суда. За последние 2 месяца количество людей, заключенных под стражу, увеличилось на 13 867 человек, что свидетельствует о стремительном росте нагрузки на пенитенциарную систему.

Особое внимание привлекает тот факт, что тюрьмы в Турции переполнены на более чем 121 000 человек. Это создает серьезные проблемы в области условий содержания, безопасности, а также соблюдения прав заключенных.

Среди находящихся в заключении – 18 727 женщин. Этот показатель также вызывает обеспокоенность правозащитных организаций, особенно в контексте нехватки специализированных условий для содержания женщин в тюрьмах.

Между тем, эксперты считают, что необходимо пересмотреть уголовную политику и сосредоточиться на альтернативных мерах наказания, таких как условное осуждение, исправительные работы и программы реабилитации.

Ранее мы писали о том, что в Турции готовится масштабная реформа в сфере исполнения наказаний. В стране готовят амнистию – до 50 тысяч заключенных выйдут на свободу.