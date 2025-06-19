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    20:52, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Число заключенных в Турции бьет рекорды

    Тюремная система Турции сталкивается с беспрецедентной перегрузкой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанских чиновников водят на экскурсии в тюрьмы для профилактики коррупции
    Фото: pixabay

    По данным Генеральной дирекции тюрем на начало июня этого года, общее число заключенных в стране достигло 416 927 человек. Это больше, чем население в 34 провинциях Турции, и значительно превышает установленную вместимость тюрем, рассчитанную только на 295 000 мест.

    Из общего числа заключенных 359 227 являются осужденными, а 57 700 – находятся под следствием и ожидают решения суда. За последние 2 месяца количество людей, заключенных под стражу, увеличилось на 13 867 человек, что свидетельствует о стремительном росте нагрузки на пенитенциарную систему.

    Особое внимание привлекает тот факт, что тюрьмы в Турции переполнены на более чем 121 000 человек. Это создает серьезные проблемы в области условий содержания, безопасности, а также соблюдения прав заключенных.

    Среди находящихся в заключении – 18 727 женщин. Этот показатель также вызывает обеспокоенность правозащитных организаций, особенно в контексте нехватки специализированных условий для содержания женщин в тюрьмах.

    Между тем, эксперты считают, что необходимо пересмотреть уголовную политику и сосредоточиться на альтернативных мерах наказания, таких как условное осуждение, исправительные работы и программы реабилитации.

    Ранее мы писали о том, что в Турции готовится масштабная реформа в сфере исполнения наказаний. В стране готовят амнистию – до 50 тысяч заключенных выйдут на свободу.

    Теги:
    Турция Тюрьма Заключенные
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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