Число задержанных после попыток массового перехода в Сеуту выросло до 294

Число задержанных в Марокко на фоне попыток массового перехода в испанскую Сеуту выросло до 294 человек, передает Kazinform со ссылкой на Morocco World News .

По данным источника в службах безопасности, в субботу, 15 августа, среди задержанных числились 248 граждан стран Африки к югу от Сахары и 46 граждан Марокко.

Ранее сообщалось о задержании 148 человек, в том числе 128 выходцев из африканских стран и 20 марокканцев. Таким образом, число задержанных продолжило расти по мере проведения силовиками операций во Фнидеке и его окрестностях.

Мероприятия начались ранним утром 15 августа. В них участвуют силы общественной безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными структурами и местными властями.

Основная задача — предотвратить коллективные попытки попасть в находящуюся под управлением Испании Сеуту, в том числе морским путем с северного побережья Марокко.

Власти отмечают, что данные о числе задержанных пока являются предварительными и могут измениться, поскольку операции продолжаются.

По информации источника, массового проникновения нелегальных мигрантов на территорию Сеуты в субботу зафиксировано не было.

Усиление мер безопасности происходит на фоне роста миграционной напряженности вокруг Сеуты после недавних массовых попыток попасть туда с территории Марокко.