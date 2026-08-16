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    Число задержанных после попыток массового перехода в Сеуту выросло до 294

    Число задержанных в Марокко на фоне попыток массового перехода в испанскую Сеуту выросло до 294 человек, передает Kazinform со ссылкой на Morocco World News.

    Число задержанных после попыток массового перехода в Сеуту выросло до 294
    Фото: Ceuta Migration Crisis

    По данным источника в службах безопасности, в субботу, 15 августа, среди задержанных числились 248 граждан стран Африки к югу от Сахары и 46 граждан Марокко.

    Ранее сообщалось о задержании 148 человек, в том числе 128 выходцев из африканских стран и 20 марокканцев. Таким образом, число задержанных продолжило расти по мере проведения силовиками операций во Фнидеке и его окрестностях.

    Мероприятия начались ранним утром 15 августа. В них участвуют силы общественной безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными структурами и местными властями.

    Основная задача — предотвратить коллективные попытки попасть в находящуюся под управлением Испании Сеуту, в том числе морским путем с северного побережья Марокко.

    Власти отмечают, что данные о числе задержанных пока являются предварительными и могут измениться, поскольку операции продолжаются.

    По информации источника, массового проникновения нелегальных мигрантов на территорию Сеуты в субботу зафиксировано не было.

    Усиление мер безопасности происходит на фоне роста миграционной напряженности вокруг Сеуты после недавних массовых попыток попасть туда с территории Марокко.

    В мире Марокко Миграция Испания Мигранты Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор