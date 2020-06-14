Число заболевших пневмонией выросло в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области выросло число заболевших пневмонией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в региональной службе коммуникаций Туркестанской области, на сегодняшний день в центральной городской клинической больнице участились обращения граждан, у которых выявляются симптомы гриппа. У больных наблюдаются повышение температуры, кашель и слабость. В результате медицинского осмотра пациентам ставится диагноз «пневмония - воспаление легких».

При этом все госпитализированные пациенты сдают анализ на коронавирусную инфекцию. До получения результатов анализов они находятся в провизорном отделе, получая лечение. Пациентов с отрицательными результатами госпитализируют в отделение больницы, и им назначают соответствующее лечение. По информации, у большей части больных выявили пневмонию. По результатам анализа положительных показателей на коронавирусную инфекцию у пациентов пока не выявляют.

В настоящее время в Туркестанской области в провизорных больницах лечение получает 121 пациент с пневмонией. 87 человек выздоровели.