Число заболевших оспой обезьян в Израиле превысило 200
За последние четыре дня выявлено 11 новых инфицированных вирусом.
В министерстве отметили, что на сегодняшний день более 2 тыс. человек, находящихся в группе риска, вакцинированы двойной дозой препарата против вируса.
Израиль в конце июля объявил о программе вакцинации уязвимых слоев населения, поставив в страну 5,6 тыс. вакцин, произведенных датской фирмой Bavarian Nordic. В сентябре поступит еще партия в количестве 4,4 тыс. доз препарата против оспы обезьян.
Израильский минздрав рассматривает возможность расширения критериев вакцинации, чтобы обеспечить более эффективное использование имеющихся препаратов, а также приобрести дополнительные дозы вакцины.
Отмечается резкое увеличение числа инфицированных в Израиле - в середине июля было зарегистрировано лишь 11 случаев заражения оспой обезьян.
Фото: tass.ru