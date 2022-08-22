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    10:10, 22 Август 2022 | GMT +6

    Число заболевших оспой обезьян в Израиле превысило 200

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    ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Израиля сообщило в воскресенье, что общее число заражений оспой обезьян в стране составило 208 случаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

    За последние четыре дня выявлено 11 новых инфицированных вирусом.

    В министерстве отметили, что на сегодняшний день более 2 тыс. человек, находящихся в группе риска, вакцинированы двойной дозой препарата против вируса.

    Израиль в конце июля объявил о программе вакцинации уязвимых слоев населения, поставив в страну 5,6 тыс. вакцин, произведенных датской фирмой Bavarian Nordic. В сентябре поступит еще партия в количестве 4,4 тыс. доз препарата против оспы обезьян.

    Израильский минздрав рассматривает возможность расширения критериев вакцинации, чтобы обеспечить более эффективное использование имеющихся препаратов, а также приобрести дополнительные дозы вакцины.

    Отмечается резкое увеличение числа инфицированных в Израиле - в середине июля было зарегистрировано лишь 11 случаев заражения оспой обезьян.



    Фото: tass.ru





    Теги:
    Израиль Мировые новости Оспа обезьян
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