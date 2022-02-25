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Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Алматы

25 Февраля 2022 14:40
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Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья города Алматы рассказали о текущей эпидситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления, по состоянию на 24 февраля зарегистрировано 144 случая КВИ (местные), из них 130 случаев с симптомами и 14 без симптомов. Выписано всего 61, поступило 39.

В инфекционных стационарах (1 330 коек) физически находится 464 человека (23 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего - 46 человек, на ИВЛ - 19, на неинвазивной ИВЛ – семь, занято 13 аппаратов High flow.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1 422 пациента, с симптомами – 1 300 и с легкой и средней степенью, без симптомов – 122 пациента.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 1 206 человек, вторым компонентом – 1 619 человек. Всего за период с 1 февраля 2021 по 24 февраля 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 137 561, вторым - 1 093 777 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 124 906 человек. Ревакцинировались 241 605 человек.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.


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#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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