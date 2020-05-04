ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Число заболевших коронавирусом в мире достигло почти 3,45 млн, умерли, по последним данным, более 246 тысяч человек. Все больше европейских стран снижают карантинные меры: в Германии открылись церкви, мечети и синагоги, в Португалии отменен режим чрезвычайного положения, в Великобритании падают показатели смертности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
bbc.com.
Британия: число смертей падает, интервью Джонсона
В Британии число новых смертельных случаев упало до самого низкого уровня за последние недели: сообщается о 315 летальных исходах, за последние сутки зафиксировано 4339 новых заболевших. Вместе с тем, по выходным статистика смертей обычно значительно ниже, чем в будни, поскольку многие больницы не дают оперативные сведения.
Власти также сообщают, что работодателям в Британии, вероятно, придется ввести скользящий рабочий график по мере ослабления в стране карантина - чтобы сохранять меры дистанцирования и не допустить перегруженности транспорта.
Британский премьер-министр Борис Джонсон в своем первом интервью после госпитализации с Covid-19 рассказал, что в больнице ему давали «литры за литрами кислорода», чтобы поддержать ему жизнь. Джонсон, по его словам, знал, насколько тяжелым было его состояние, и что у врачей имелся план действий на случай его смерти.
«У врачей были самые разные распоряжения на случай, если бы все пошло очень плохо. (...) У них была стратегия по типу «смерть Сталина», - сказал он.
Джонсону поставили диагноз Covid-19 26 марта, 10 дней спустя его отправили в больницу, где днем позже он оказался в отделении реанимации (но не на аппарате ИВЛ). В понедельник 27 мая он вернулся к работе, а в среду 29-го у Джонсона и его невесты Керри Саймондс родился сын.
Его назвали Уилфред Лори Николас - в честь дедушек родителей и двух врачей по имени «Николас», которые лечили Джонсона в больнице.
Приложения против пандемии
На наступающей неделе на британском острове Уайт в тестовом режиме будет запущено новое приложение для мобильных телефонов, которое позволяет отслеживать контакты людей с симптомами Covid-19.
Британские власти надеются, что к концу месяца это приложение сможет установить большинство жителей страны, что позволит предотвратить вторую волну эпидемии. Эпидемиологи полагают, что для подавления вируса приложение должно быть на телефонах примерно 56% населения, то есть около 80% пользователей смартфонов.
Однако ряд правозащитных организаций выражают опасения по поводу того, что власти и, возможно, третьи лица смогут получить доступ к частной информации пользователей этих приложений.
Другие страны Европы
Во
Франции подобное приложение под названием «StopCOVID» будет запущено с 11 мая. В этой стране заболеваемость также снижается: за минувшие сутки зарегистрировано 297 новых больных и 135 смертей от коронавирусной инфекции.
В воскресенье в
Испании зарегистрировано 838 новых случаев и 164 смерти - это самое низкое число за последние шесть недель. В понедельник в Испании откроются небольшие магазины, где продаются товары не первой необходимости, а также парикмахерские, которые будут обслуживать только по записи.
В
Италии продолжается спад эпидемии: там 1389 новых заболевших и 174 летальных исхода за прошедшие сутки. С начала новой недели итальянцы смогут посещать родственников, проживающих в этой же области страны, но магазины, парикмахерские и школы пока будут закрыты.
В этой стране смертность от коронавируса остается самой высокой в Европе, умерли почти 29 тысяч человек.
В Германии для воскресных служб открываются церкви, но при ряде ограничений. Пока запрещены песнопения - власти считают, что пение может спровоцировать распространение вируса. Число посетителей ограничено, все они должны находиться на расстоянии двух метров друг от друга, а христианские священники будут причащать прихожан в масках. В синагогах и мечетях также будут следовать новым правилам гигиены. Многие магазины в Германии, где действовали строгие ограничительные меры с 22 марта, открылись еще на прошлой неделе, но до сих пор закрыты рестораны, бары и гостиницы, а также пока не возобновились спортивные мероприятия. На прошлой неделе власти объявили о скором открытии детских площадок, музеев, зоопарков и других мест проведения культурного досуга.
В Германии, по данным Института Роберта Коха, за сутки было зарегистрировано 74 смерти и 793 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.
Португалия с воскресенья постепенно снимает карантинные меры, отменяется введенный шесть недель назад режим чрезвычайного положения. Власти предупредили население, что могут вновь принять чрезвычайные меры, если число новых случаев резко вырастет. Отныне в общественном транспорте и закрытых помещениях ношение масок обязательно.
Параду на 9 мая быть
Белорусский президент Александр Лукашенко не будет из-за пандемии коронавируса отменять военный парад к 9 мая. Президент Лукашенко - один из немногих в мире, кто выступает против официальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в частности не вводит карантин и не соблюдает социальную дистанцию.
«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», - сказал Лукашенко. По официальным данным, в стране больше 15 тысяч заболевших и 97 умерших от Covid-19.
Когда вернется футбол
Футбольный клуб «Сассуоло» первой из команд итальянской «Серии А» вновь начинает тренировки после перерыва из-за пандемии. Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта.
Как сообщили представители команды, в первое время игроки смогут тренироваться по одному, а командные тренировки смогут официально возобновиться 18 мая с учетом мер социального дистанцирования.
За возобновление сезона Бундеслиги при закрытых трибунах высказался министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. По его словам, если окажется, что кто-то в команде болен, клубу придется провести в самоизоляции две недели.
В США Уоррен Баффет избавляется от акций авиакомпаний
В США один из крупнейших мировых инвесторов Уоррен Баффет заявил, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway продает акции четырех крупнейших американских авиакомпаний. По его оценке, в ближайшие три-четыре года рынок перелетов сильно сократится из-за коронавируса.
Общее число смертей от коронавируса в США превысило 66 тысяч, из них за последние сутки умерли почти полторы тысячи человек.
Таиланд: рестораны с пластиковыми перегородками Таиланд начинает снимать некоторые ограничения - открываются рынки, парикмахерские, некоторые спортивные заведения. Рестораны смогут работать - при условии, что сотрудники и посетители будут соблюдать дистанцию - для этого устанавливают специальные пластиковые барьеры. Но бары и кинотеатры остаются закрыты.
В воскресенье власти страны сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом и ни одной новой смерти. Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 2 969 заражений, скончались 54 человек.
Иран открывает мечети В Иране некоторые мечети, закрытые с середины марта, вновь примут верующих. В стране продолжается Рамадан, и, по словам президента Ирана Хасана Роухани, в стране откроются 132 мечети.
В Иране подтверждены более 96 тысяч случаев заболевания, умерли более 6 тысяч человек.