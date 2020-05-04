ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Число заболевших коронавирусом в мире достигло почти 3,45 млн, умерли, по последним данным, более 246 тысяч человек. Все больше европейских стран снижают карантинные меры: в Германии открылись церкви, мечети и синагоги, в Португалии отменен режим чрезвычайного положения, в Великобритании падают показатели смертности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

Британия: число смертей падает, интервью Джонсона

В Британии число новых смертельных случаев упало до самого низкого уровня за последние недели: сообщается о 315 летальных исходах, за последние сутки зафиксировано 4339 новых заболевших. Вместе с тем, по выходным статистика смертей обычно значительно ниже, чем в будни, поскольку многие больницы не дают оперативные сведения.

Власти также сообщают, что работодателям в Британии, вероятно, придется ввести скользящий рабочий график по мере ослабления в стране карантина - чтобы сохранять меры дистанцирования и не допустить перегруженности транспорта.

Британский премьер-министр Борис Джонсон в своем первом интервью после госпитализации с Covid-19 рассказал, что в больнице ему давали «литры за литрами кислорода», чтобы поддержать ему жизнь. Джонсон, по его словам, знал, насколько тяжелым было его состояние, и что у врачей имелся план действий на случай его смерти.