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Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 36

18 Марта 2020 17:10
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Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 36

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения в Facebook.

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Таким образом, на 17:00 в стране подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.



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Ключевые слова: Алматы, Коронавирус,
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