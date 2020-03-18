Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 36

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения в Facebook.

Таким образом, на 17:00 в стране подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.



