Число заболевших Эболой превысило 1,7 тысячи в ДР Конго 

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1,7 тысячи, при этом жертвами заболевания стали уже 580 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом сообщили в министерстве связи и по делам СМИ страны.

По последним данным, от заболевания скончались 580 человек, что соответствует уровню летальности в 33,9%.

В настоящее время под наблюдением в больницах и специализированных изоляторах находятся 680 пациентов. Еще 280 человек полностью выздоровели после перенесенной инфекции.

Специалисты продолжают отслеживать контакты заболевших. На данный момент этот показатель составляет 75,2%.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что число жертв вспышки Эболы в ДР Конго превысило 500 человек.