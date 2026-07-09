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    Число заболевших Эболой превысило 1,7 тысячи в ДР Конго

    Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1,7 тысячи, при этом жертвами заболевания стали уже 580 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Число заболевших Эболой превысило 1,7 тысячи в ДР Конго 
    Фото: AP

    Об этом сообщили в министерстве связи и по делам СМИ страны.

    По последним данным, от заболевания скончались 580 человек, что соответствует уровню летальности в 33,9%.

    В настоящее время под наблюдением в больницах и специализированных изоляторах находятся 680 пациентов. Еще 280 человек полностью выздоровели после перенесенной инфекции.

    Специалисты продолжают отслеживать контакты заболевших. На данный момент этот показатель составляет 75,2%.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее сообщалось, что число жертв вспышки Эболы в ДР Конго превысило 500 человек.

    Эпидситуация Демократическая Республика Конго Заболевания Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор