Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 190 тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 860 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: город Нур-Султан - 144, город Алматы - 37, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 65, Алматинская область - 149, Атырауская область - 60, Восточно-Казахстанская область - 22, Жамбылская область - 10, Западно-Казахстанская область - 61, Карагандинская область - 49, Костанайская область - 89, Кызылординская область - 7, Мангистауская область - 6, Павлодарская область - 103, Северо-Казахстанская область - 48, Туркестанская область - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане – 190 610.