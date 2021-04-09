РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:13, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Число вакцинированных от коронавируса растет в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области привиты против коронавируса 22 591 человек. Из них 9 612 уже приняли второй компонент вакцины. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления общественного здоровья Алтын Мейрамбаевна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Она отметила, что одним из надежных способов борьбы с эпидемией COVID-19 является вакцинация.

    «На сегодняшний день в регион поставлено 23 400 доз прививок. Ожидается, что до конца апреля будет получено 83 100 доз. Тем не менее, в Туркестанской области большое количество населения, в связи с увеличением числа граждан, желающих принять прививки, разрабатываются предложения по дополнительной вакцинации», – сказала заместитель главного врача области.

    Она также отметила, что среди привитых в регионе не зафиксировано никаких негативных последствий и осложнений. Отмечается, что человек, получивший вакцину, будет легче переносить болезнь уже в день заражения.

    В свою очередь главный санитарный врач области Нурбек Нышанов отметил, что Туркестанская область находится в «зеленой» зоне. Тем не менее, предупредил он, необходимо строго соблюдать карантинные требования. Отметим, что на 7 апреля в области зарегистрировано 19 больных COVID-19 и 16 человек с пневмонией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Туркестанская область Общество
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!