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Число умерших от коронавируса в Китае превысило две тысячи человек

19 Февраля 2020 08:10
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Число умерших от коронавируса в Китае превысило две тысячи человек

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число умерших от нового коронавируса в Китае превысило две тысячи человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственный комитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

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За истекшие сутки (по состоянию на 24:00 часов 18 февраля) в материковом Китае выявлено 1749 новых случая заражения новым коронавирусом (в провинции Хубэй - 1693), 136 с летальным исходом (Хубэй - 132), вылечено и выписано из больниц – 1824 человек (Хубэй - 1266).

По последним данным, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в КНР составляет 74 185, погибших 2004, вылеченных и выписанных из больниц – 14 376 человек. В настоящее время более 135 тысяч человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

Согласно официальной статистики, число диагностированных больных с коронавирусом в материковом Китае, ежедневно регистрируемых за пределами провинции Хубэй, эпицентра эпидемии, падает пятнадцатый день подряд.

В Гонконге зафиксировано 62 подтвержденных случая заражения коронавирусом, в Макао (Аомэнь) – 10, на Тайване – 22.

По последним данным, в приграничном с Казахстаном Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР зарегистрировано 76 случая заболевания коронавирусом, в том числе в Или-Казахской автономной области (ИКАО) СУАР - 18, в городе Урумчи – 23. В настоящее время в Синьцзяне более 5 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением. Вылечено и выписано из медицинских учреждений 12 пациентов.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае,
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Руслан Сулейменов

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