Число тяжело болеющих КВИ сократилось в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 70 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. В июле и августе эта цифра не опускалась ниже ста. 7 человек из 70 в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, на сегодня в инфекционных стационарах региона лечение получают 939 человек. Загруженность составляет 31,1% (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежат 70 пациентов, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 56,9% (на 123 места).

За сутки в области от коронавирусной инфекции скончались семь человек.

Как ранее сообщалось, число привитых от КВИ превысило 205 тысяч человек в Атырауской области.