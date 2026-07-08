Число «трезвых» сел выросло на 75% в области Жетысу

В области Жетысу увеличивается число населенных пунктов, жители которых добровольно отказались от употребления и реализации алкогольной продукции. С начала 2026 года количество таких сел увеличилось на 75% — с 20 до 35, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в полиции региона, инициатива направлена на профилактику преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, прежде всего тяжких и особо тяжких.

— На сегодняшний день в области насчитывается 35 «трезвых» населенных пунктов. Больше всего их расположено в Алакольском районе — девять сел и Аксуском районе — восемь. Еще четыре села отказались от алкоголя в Каратальском и Коксуском районах, по три — в Ескельдинском и Кербулакском, по два — в Сарканском и Панфиловском районах, — сообщили в ведомстве.

В департаменте полиции также отметили, что работа по распространению этой практики продолжается. Совместно с местными исполнительными органами и жителями проводится системная работа по вовлечению новых населенных пунктов в инициативу.

По данным ведомства, главная цель проекта — снижение уровня преступности, связанной с употреблением алкоголя, укрепление общественного порядка и формирование здорового образа жизни в сельской местности.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области 88 из почти 800 сел полностью отказались от продажи алкогольной продукции.