Число сторонников ЗОЖ в Казахстане увеличилось почти на 54%

В Казахстане за последние три года число граждан, придерживающихся здорового образа жизни, выросло с 23,2% до 35,7%. Такие данные корреспонденту Kazinform озвучил Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой Министерства здравоохранения РК.

Ежегодное исследование оценивает не только медицинские показатели, но и повседневные привычки населения, которые напрямую влияют на состояние здоровья в долгосрочной перспективе. Анализируются уровень физической активности, особенности питания, прохождение профилактических обследований, отношение к употреблению табака и алкоголя, а также другие поведенческие факторы риска.

Согласно исследованию, положительная динамика сохраняется ежегодно. Если в 2022 году интегральный показатель приверженности здоровому образу жизни составлял 31,4%, то в 2023 году он вырос до 34,2%, а в 2024 году достиг 35,7%. Таким образом, сегодня более трети казахстанцев демонстрируют высокий или удовлетворительный уровень приверженности принципам ЗОЖ.

Как отмечают специалисты, состояние здоровья населения зависит не только от системы здравоохранения. Во многом его определяют ежедневные привычки людей, которые влияют на риск развития хронических неинфекционных заболеваний, продолжительность активной жизни и будущую нагрузку на медицинскую систему.

Коллаж: Kazinform

Именно поэтому показатель «Доля граждан Республики Казахстан, ведущих здоровый образ жизни» включен в число ключевых индикаторов первого направления Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2029 года. В обновленном документе впервые выделено отдельное направление «Культура здоровья», предусматривающее переход от лечения заболеваний к системной профилактике и снижению факторов риска.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что достигнутые результаты не означают полного решения проблемы. Почти две трети населения страны пока не относятся к категории граждан, ведущих здоровый образ жизни. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего развития профилактических программ, формирования благоприятной среды для здорового образа жизни и повышения личной ответственности граждан за собственное здоровье.

По данным Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой, ежегодное исследование позволяет не только отслеживать изменения, но и оценивать эффективность государственных мер, направленных на формирование культуры здоровья, а также анализировать различия между регионами и социально-демографическими группами населения.

Ранее сообщалось, что казахстанцам стали доступны электронные медкнижки.