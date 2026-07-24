Число споров с банками и МФО выросло на 80% в Жамбылской области

Финансовые разногласия стали одной из главных причин общего увеличения нагрузки на гражданские суды региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

За первые шесть месяцев 2026 года в суды поступило 7 235 исков, связанных с банковскими договорами, факторингом и деятельностью микрофинансовых организаций. Годом ранее таких обращений было 4 008. Таким образом, их количество увеличилось более чем на 80,5%.

В Жамбылском областном суде эту динамику связывают прежде всего со сложностями, с которыми жители сталкиваются при погашении задолженности. Дополнительную нагрузку создают разбирательства, возникающие после действий интернет-мошенников, а также обращения граждан, пытающихся восстановить платежеспособность или пройти процедуру банкротства.

На этом фоне заметно вырос и общий массив гражданских дел. С учетом материалов, оставшихся с прошлого года, в производстве судов находилось 24 288 исков против 16 280 годом ранее. Рост составил 49,2%.

Увеличение числа обращений зафиксировано в судах Байзакского, Жуалынского, Таласского районов и района Т. Рыскулова. За тот же период судьи вынесли 8 008 решений по гражданским делам.

Ранее сообщалось, что в банках и МФО у казахстанцев насчитывалось свыше 800 тысяч проблемных кредитов.

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