Число социальных предпринимателей выросло в Казахстане

В Казахстане продолжает расти число социальных предпринимателей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство нацэкономики РК.

По итогам II квартала 2026 года в Едином реестре субъектов социального предпринимательства числятся 1 776 предпринимателей. По сравнению с итогами I квартала количество участников реестра увеличилось почти на 11,2%.

Единый реестр субъектов социального предпринимательства формируется и актуализируется Министерством национальной экономики РК на ежеквартальной основе. Включение в него позволяет предпринимателям претендовать на предусмотренные законодательством меры государственной поддержки и развивать проекты, направленные на решение социально значимых задач.

Социальное предпринимательство объединяет бизнес, который не только ведет предпринимательскую деятельность, но и создает общественную пользу: обеспечивает занятость людей с инвалидностью и представителей социально уязвимых категорий населения, оказывает социально значимые услуги или реализует проекты, направленные на решение актуальных социальных проблем.

Формирование реестра осуществляется на основании решений специальных комиссий при местных исполнительных органах, которые рассматривают заявления предпринимателей и оценивают их соответствие установленным критериям.

По итогам первого квартала 2026 года количество субъектов социального предпринимательства (ССП) в стране достигало 1 577.