Число случаев заражения коронавирусом в Армении превысило 145 тысяч

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении превысило 145 тысяч, 1174 новых случая выявлены за прошедшие сутки. Об этом со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении передает собственный корреспондент МИА «Казинфом».

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 10 декабря количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении достигло 145 240, из которых 1174 случая выявлены за последние сутки. При этом 121 882 пациента выздоровели, 20 336 - получают лечение. Количество летальных случаев от COVID-19 в Армении достигло 2 416, из которых 23 зарегистрированы за последние сутки. Помимо этого еще 606 пациентов с COVID-19 скончались за время эпидемии по другим причинам.

Напомним, в Армении в связи с пандемией коронавируса в течение полугода действовал режим чрезвычайного положения – с 16 марта по 11 сентября. По решению правительства Армении, с сентября режим ЧП был заменен на режим карантина, который введен до 11-го января 2021г. Карантин предусматривает особый режим въезда в страну (для иностранцев закрыты сухопутные границы, при въезде в Армению проводится медицинское обледование), правила самоизоляции, ограничения по линии проведения массовых общественных мероприятий, учебного процесса и экономической деятельности, масочный режим. По всей территории республики обязательны к исполнению правила индивидуальной защиты, для передвижения по территории республики обязательно наличие документа, удостоверяющего личность.