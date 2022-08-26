26 Августа 2022 04:36

Число случаев заболевания оспой обезьян в мире снизилось на 20%

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – На прошлой неделе число еженедельно регистрируемых случаев оспы обезьян во всем мире снизилось на 20 %, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Всемирная организация здравоохранения в четверг опубликовала доклад, в котором говорится, что несмотря на общее снижение числа заболеваемости, количество заражений оспой обезьян увеличилось в Северной и Южной Америке.

«Есть признаки того, что вспышка оспы обезьян замедляется в Европе, где сочетание эффективных мер общественного здравоохранения, изменения поведения и вакцинации помогают предотвратить передачу вируса», - отметил глава ВОЗ Т. Гебреисус.

На ранних стадиях вспышки оспы обезьян большинство зарегистрированных случаев было в Европе, с меньшей долей в Северной и Южной Америке. Теперь ситуация изменилась: менее 40 % зарегистрированных случаев в Европе и 60 % в странах Америки, констатировали специалисты.