Число разводов снизилось на 36,6% в Туркестанской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество зарегистрированных в 2021 году разводов по сравнению с 2020 годом сократилось на 36,6 процента. Об этом на брифинге сообщил руководитель департамента Национального бюро статистики по Туркестанской области Баглан Каргулов, передает МИА «Казинформ».
По данным бюро статистики, численность населения Туркестанской области на 1 января 2022 года составила 2 075 404 человека. Из них 433 780 (20,9%) человек проживают в городской местности, 1 641 624 (79,1%) - в сельской местности. По республике область занимает 1 место по показателям рождаемости и естественного прироста.
«В 2021 году зарегистрировано 13 897 браков, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество зарегистрированных в 2021 году разводов по сравнению с 2020 годом сократилось на 36,6 процента. В прошлом году в области родилось 65 267 детей, число умерших составило 13 560 человек», - сказал Баглан Абайбекович.
Кроме того, в прошлом году численность населения, прибывшего в область, составила 26 822 человека, из них 26 285 - прибывшие из других областей Казахстана, 516 – из стран сотрудничества, 21 человек – из стран дальнего зарубежья.
- Круглый стол на тему школьной медиации прошел в Нур-Султане
- Сенатор Ляззат Сулеймен приняла участие в обсуждении гендерных вопросов
- Депутаты Мажилиса выслушали проблемы работников столичного рынка «Шарын»
- Что предлагают молодым специалистам карагандинские медорганизации
- Только находясь в постоянном диалоге можно оправдать доверие народа – профсоюз работающей молодежи РК
- Какая поддержка предусмотрена субъектам соцпредпринимательства в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана