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Число разводов снизилось на 36,6% в Туркестанской области

18 Февраля 2022 22:40
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Число разводов снизилось на 36,6% в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество зарегистрированных в 2021 году разводов по сравнению с 2020 годом сократилось на 36,6 процента. Об этом на брифинге сообщил руководитель департамента Национального бюро статистики по Туркестанской области Баглан Каргулов, передает МИА «Казинформ».

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По данным бюро статистики, численность населения Туркестанской области на 1 января 2022 года составила 2 075 404 человека. Из них 433 780 (20,9%) человек проживают в городской местности, 1 641 624 (79,1%) - в сельской местности. По республике область занимает 1 место по показателям рождаемости и естественного прироста.

«В 2021 году зарегистрировано 13 897 браков, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество зарегистрированных в 2021 году разводов по сравнению с 2020 годом сократилось на 36,6 процента. В прошлом году в области родилось 65 267 детей, число умерших составило 13 560 человек», - сказал Баглан Абайбекович.

Кроме того, в прошлом году численность населения, прибывшего в область, составила 26 822 человека, из них 26 285 - прибывшие из других областей Казахстана, 516 – из стран сотрудничества, 21 человек – из стран дальнего зарубежья.


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#Туркестанская область   #Статистика   #Общество  
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