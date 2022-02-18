Число разводов снизилось на 36,6% в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество зарегистрированных в 2021 году разводов по сравнению с 2020 годом сократилось на 36,6 процента. Об этом на брифинге сообщил руководитель департамента Национального бюро статистики по Туркестанской области Баглан Каргулов, передает МИА «Казинформ».

По данным бюро статистики, численность населения Туркестанской области на 1 января 2022 года составила 2 075 404 человека. Из них 433 780 (20,9%) человек проживают в городской местности, 1 641 624 (79,1%) - в сельской местности. По республике область занимает 1 место по показателям рождаемости и естественного прироста.

«В 2021 году зарегистрировано 13 897 браков, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество зарегистрированных в 2021 году разводов по сравнению с 2020 годом сократилось на 36,6 процента. В прошлом году в области родилось 65 267 детей, число умерших составило 13 560 человек», - сказал Баглан Абайбекович.

Кроме того, в прошлом году численность населения, прибывшего в область, составила 26 822 человека, из них 26 285 - прибывшие из других областей Казахстана, 516 – из стран сотрудничества, 21 человек – из стран дальнего зарубежья.