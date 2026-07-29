Число работающих женщин в Казахстане превысило 4,5 млн человек

В I квартале 2026 года численность занятых женщин в Казахстане составила 4 млн 527,1 тыс. человек, что на 42,6 тыс., или 0,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

По данным выборочного обследования занятости населения, 3 млн 602 тыс. женщин (79,6%) являются наемными работниками, еще 925,1 тыс. (20,4%) — самостоятельно занятыми.

Наибольшее число женщин традиционно занято в сфере образования — 902,2 тыс. человек, или 19,9% от общего числа занятых женщин.

На втором месте находится оптовая и розничная торговля, где работают 877,6 тыс. женщин (19,4%), на третьем — здравоохранение и социальное обслуживание населения с 426,3 тыс. занятых (9,4%).

Значительная доля женщин также трудится в промышленности — 388,1 тыс. человек (8,6%), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 351,2 тыс. (7,8%).

Наиболее высокий прирост занятости женщин за год отмечен в сфере операций с недвижимым имуществом — на 25,7%, административного и вспомогательного обслуживания — на 21,9%, транспорта и складирования — на 16,2%, а также в промышленности — на 7,6%.

По регионам наиболее заметно число занятых женщин увеличилось в Карагандинской области — на 7,8%, Актюбинской области — на 6,5%, Алматы — на 6,3% и Туркестанской области — на 6,1%.

Большинство занятых женщин проживает в городах. В городской местности их численность составила 3 млн 8,5 тыс. человек.

Напомним, около 7000 женщин проходят службу в Вооруженных силах Казахстана.