Число протезно-ортопедических организаций увеличивается на рынке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно предоставления услуг по протезированию лицам с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2021 года в целях совершенствования системы социального обслуживания, повышения качества предоставления реабилитационных мероприятий и обеспечения прямого взаимодействия получателей и поставщиков товаров и услуг полномасштабно внедрен Портал социальных услуг (далее – Портал). Портал исключает процедуры государственных закупок, тем самым повышая добросовестную конкуренцию среди потенциальных поставщиков, обеспечивая прозрачность участия в закупках. Таким образом, сегодня оказание протезно-ортопедической помощи полностью находится в конкурентной среде», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе.

По его словам, на рынке Казахстана увеличивается число протезно-ортопедических организаций, что способствует совершенствованию отрасли и улучшению качества предоставляемой продукции.

«В настоящее время на Портале зарегистрировано 6 поставщиков, ориентированных на обеспечение лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями (ТОО «Восточно-Казахстанский областной протезно-ортопедический центр» (ВКО); АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» (г. Алматы); ОО «Общество инвалидов «Көгершің» (г. Шымкент); ТОО «Medicare International» (г. Алматы); ТОО «Фирма «Ортопрот» (Павлодарская область); ТОО «ORTOPORT(ОРТОПОРТ)» (Карагандинская область)). АО «Республиканский протезно-ортопедический центр» (далее – АО «РПОЦ») является специализированным многопрофильным предприятием, с квалифицированным коллективом инженеров, медиков, рабочих и специалистов, имеющих достаточный опыт работы в протезно-ортопедической отрасли республики», - сообщил зампремьера.

«При этом, АО «РПОЦ» Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.12.2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016 – 2020 годы» РПОЦ включен в перечень организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации», - заключил Е. Тугжанов.