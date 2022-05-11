11 Мая 2022 23:30

Число прошедших ЭКО увеличилось втрое в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За первый квартал 2022 года в Карагандинской области выполнено 25 процедур экстракорпорального оплодотворения за счёт ОСМС. На их оплату ФСМС направил 24,8 млн тенге. За аналогичный период прошлого года ЭКО провели семи женщинам на сумму 6,418 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стоимость одной процедуры - от 950 тыс. до 1,1 млн тенге в зависимости от выбранного протокола и технологии.

«Всего в прошлом году на Карагандинскую область было выделено 532 квоты на ЭКО, из них 107 – в единственной в регионе клинике экстракорпорального оплодотворения «Акжан». На оплату этой помощи фонд медстрахования направил 99,6 млн тенге. Из 107 процедур ЭКО беременностью закончились 47 (43,9%) – это хороший показатель, на уровне мировых стандартов. Показаниями для проведения процедуры ЭКО послужило бесплодие: в 50 случаях – по женскому фактору, у 57 – по мужскому»,- рассказал директор карагандинского филиала ФСМС Фазыл Копобаев.

Поставщиками услуг ЭКО в Казахстане являются 19 медицинских организаций из девяти регионов страны, одна из них в Карагандинской области. Пациенты могут выбрать клинику для экстракорпорального оплодотворения самостоятельно, вне зависимости от региона проживания. С перечнем поставщиков, оказывающих услуги ЭКО, можно ознакомиться на официальном сайте фонда fms.kz, в разделе «Для пациента», далее «Выбрать клинику».

Ранее процедура экстракорпорального оплодотворения проводилась в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Однако финансирование было незначительным, в год в Казахстане выделялось около 900–1000 квот. С 2021 года реализуется программа «Аңсаған сәби», которая позволила увеличить количество квот в семь раз – до семи тыс. в год. Процедура входит в перечень ОСМС, поэтому застрахованные пациенты могут пройти ее бесплатно.