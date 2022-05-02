2 Мая 2022 10:01

Более 800 процедур ЭКО за квартал провели по медстраховке в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первые три месяца 2022 года выполнено 835 процедур экстракорпорального оплодотворения в рамках системы ОСМС. Об этом и о том, кто и как может пройти ЭКО по медстраховке, рассказали в Фонде социального медицинского страхования, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в Фонде, процедура ЭКО относится к высокотехнологичным медицинским услугам и является дорогостоящей. Ранее она проводилась в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Однако финансирование было незначительным, в год выделялось около 900–1000 квот. А с 2021 года по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Казахстане реализуется программа «Аңсаған сәби». Это позволило увеличить количество квот в 7 раз – до 7 000 в год. Процедура входит в перечень услуг ОСМС, поэтому застрахованные пациенты могут пройти ее бесплатно.

В 2022 году Фондом социального медицинского страхования предусмотрено финансирование 7 000 циклов ЭКО на предварительную сумму 6,68 млрд тенге.

«По итогам 1 квартала выполнено 835 процедур экстракорпорального оплодотворения на сумму 824,6 млн тенге. Это гораздо больше, чем в предыдущие годы: в 1 квартале 2020 года было произведено всего 59 ЭКО, 1 квартале 2021 года – 526 циклов», - сообщили в Фонде.

Как отметили в Фонде, поставщиками услуг ЭКО в Казахстане являются 19 медицинских организаций из 9 регионов страны, 18 из них – частные. Выбрать клинику для ЭКО пациент вправе самостоятельно. С перечнем поставщиков, оказывающих услуги ЭКО, можно ознакомиться на официальном сайте Фонда fms.kz в разделе «Для пациента», далее «Выбрать клинику».

Кто может рассчитывать на ЭКО?

«Главное показание для проведения процедуры – бесплодие, не поддающееся терапевтической коррекции. Причем претендовать на ЭКО может как семейная пара, так и пара, не состоящая в официальном браке, но в таком случае необходимо информированное добровольное письменное обоюдное согласие», - пояснили в Фонде.

Проходить процедуру ЭКО могут граждане Казахстана, соответствующие медицинским параметрам, установленным Минздравом:

- репродуктивный возраст (от 18 до 42 лет);

- нормальный соматический статус;

- нормальный эндокринный статус;

- удовлетворительный овариальный резерв.

В каком случае могут отказать в ЭКО?

Отказать в процедуре пациентке могут в нескольких случаях:

- при наличии факторов снижения результативности наступления беременности (аномалии развития внутренних половых органов, препятствующие имплантации и развитию беременности, гидро-/сактосальпинксы, синехия полости матки, эндометриоз, кисты яичников, необтурационная азооспермия);

- при врожденных или приобретенных аномалиях матки;

- при соматических и психических расстройствах;

- при опухолях яичников;

- при острых воспалительных заболеваниях;

- при онкологии любой локализации.

В ФСМС также рассказали о маршруте пациента для прохождения ЭКО.

«Для получения направления на ЭКО нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Организации здравоохранения по месту прикрепления пациента включают в электронный регистр диспансерных больных (ЭРДБ) лиц, страдающих бесплодием. После обследования и установления причин бесплодия в течение 12 месяцев, организации здравоохранения по месту прикрепления пациента на основании заключения профильного специалиста направляет документы пациента в комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы (Комиссия ВТМУ) для решения вопроса о проведении вспомогательных репродуктивных методов и технологий (ВРТ) в системе ОСМС», - объяснили в ФСМС.

Медицинские организации, оказывающие помощь с использованием ВРТ в лечении бесплодия, вносят данные по процедурам ВРТ в медицинскую информационную систему, проведенным в системе ОСМС.

Выбор медицинской организации для получения медицинской помощи с использованием ВРТ осуществляется пациентом. При принятии положительного решения комиссия регистрирует направление на госпитализацию на портале Бюро госпитализации с прикреплением пакета документов пациента.

«Стоит отметить, что пройти бесплатно процедуру по медстраховке можно один раз в год. Объем обследования супружеской пары перед проведением ЭКО в системе ОСМС осуществляется согласно предусмотренному перечню», - добавили в Фонде.







