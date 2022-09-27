Число приехавших в Алматы россиян назвали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев сообщил, что в последние дни в Алматы въехали 5066 граждан России, уже успели уехать 4172, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Арман Кырыкбаев на брифинге региональной службы коммуникаций заявил, что в соответствии с поручением Главы государства, акиматом города предпринимается ряд мер, направленных на регулирование ситуации с увеличением количества граждан, прибывающих из РФ. Акимом Ерболатом Досаевым утвержден специальный план.

«На сегодня каких-то поводов для паники нет. По имеющимся у нас официальным данным, за период с начала частичной мобилизации в соседней стране в Алматы прибыли 5066 граждан Российской Федерации, уже успели отсюда уехать 4172. То есть оставшиеся 894 россиянина - это не большая цифра для нашего города», - сказал Арман Кырыкбаев.

Замакима отметил, что был проведен мониторинг хостелов.

«За этот период к услугам наших хостелов обратились более 2 тыс. российских граждан, в запасе имеются более 1 тыс. койко-мест. Поэтому вопросов с размещением прибывающих граждан в нашем городе нет. В случае необходимости город имеет все возможности развернуть дополнительные помещения, они уже обозначены. Если будет совсем необходимо, то мы можем еще развернуть палаточные городки. Но мы уверены, что до этого не дойдет», - заявил Арман Кырыкбаев.

Он также добавил, что в городе открыты горячие линии: 1308 (Open Almaty), +7 727 338 33 88.

«Любой желающий может обратиться круглосуточно. Там можно получить всю необходимую консультацию - это касательно законодательства РК в области миграции, регистрации, где можно разместиться и куда можно обратиться. Более того, в органах полиции по линии миграции работают телефоны +7 727 254 43 17, +7 727 254 46 97. Работает единый контакт-центр 1414. ЦОН у нас перешел на усиленный режим. За это время в ЦОН обратились более 2 тыс. российских граждан. На сегодня их количество отмечено на уровне 1700. То есть идет некий спад», - заметил замакима города.

Арман Кырыкбаев добавил, что каких-либо проблем в мегаполисе не наблюдается.