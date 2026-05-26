Число преступлений среди несовершеннолетних в Астане снизилось почти на 60%

Как сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства Kazinform, в целом ситуация в городе остается стабильной, а уровень преступности продолжает снижаться по ряду направлений.

По данным полиции, сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах — на 20,2%, на улицах — на 22,6%, несовершеннолетними — на 59,7%, в состоянии алкогольного опьянения — на 15,9%, а также в семейно-бытовой сфере — на 19,4%.

В департаменте отметили, что положительная динамика фиксируется во всех районах столицы, что свидетельствует о повышении уровня общественной безопасности.

В полиции также связали снижение преступности с профилактической работой, усилением патрулирования и развитием систем видеонаблюдения в городе.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что особое внимание требуется уделить профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, активно противодействовать проявлениям бескультурья и вандализма.