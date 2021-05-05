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    12:17, 05 Май 2021 | GMT +6

    Число предприятий по производству молока увеличивается в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Регион вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Ежегодно в области увеличивается число молокоперерабатывающих предприятий. Одним из таких предприятий по переработке молочной продукции является ТОО «Темирлан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    В селе Тасоткель Жаркаинского района ТОО «Темирлан» перерабатывает продукцию собственной молочно-товарной фермы, которое использует передовые промышленные технологии, гарантирующие покупателям натуральность продуктов и соблюдение современных требований качества.

    Германское оборудование данного цеха было запрограммировано на постепенный рост продукции с 3 до 17 тонн в сутки.

    Свежее молоко в расфасовке, қаймақ, сүзбе — это уже привычные для покупателя продукты. Кроме них, цех освоил выпуск четырех сортов сыра, құрт. Со временем ТОО «Темирлан» планирует запустить в широкое производство молочный продукт с натуральными фруктовыми добавками.

    Пока продукция реализуется среди местного населения. В планах у предприятия выход на столицу.

    «В прежние годы надои местной фермы сдавали на Есильский молзавод. Гораздо выгоднее продукцию перерабатывать на месте производства. Кроме строительства новых корпусов и оснащения их передовым оборудованием по европейским стандартам, мы в корне поменяли стиль отрасли», - отметил руководитель предприятия Ерлан Алин.

    Цех по переработке молочной продукции в селе Тасоткель был построен в 2019 году. С открытием предприятия в селе были созданы новые рабочие места.

    К слову, в 2021 году в регионе запланировано создание 19 молочных ферм с общим поголовьем 4,2 тысяч голов.



    Теги:
    Сельское хозяйство Экономика Акмолинская область
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