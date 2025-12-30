РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:24, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Число пожилых студентов удвоилось в Казахстане

    К началу нынешнего 2025/2026 учебного года в вузах страны обучалось 96 человек в возрасте от 60 лет и старше, передает агентство Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Data Hub.

    Число пожилых студентов удвоилось в Казахстане
    Фото: Freepik

    Речь при этом не идет о тех, кто проходит обучение по программам послевузовского образования — то есть магистранты, докторанты и слушатели резидентуры сюда не попадут.

    По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, по сравнению с предшествующим учебным годом, число студентов старшего возраста выросло ровно в два раза и достигло максимума с 2009 года, когда категория 60+ впервые появилась в доступной с начала века статистике. 

    При этом любопытно, что из указанных нынешних 96 пожилых студентов две трети, или 63 человека, приходятся на частные вузы Шымкента, причем в основном это дамы (41 студентка 60+). Еще 14 обучающихся из рассматриваемой группы обнаруживается в Алматы, и 12 из них также женского пола.

    Но даже нынешняя почти сотня учащихся старшего поколения представляет собой очень скромную долю от общей численности студентов, около 0,01%. А вот тех, кто просто уже официально вышел из возраста молодежи, — то есть всех тех, кто старше 35, — в вузах не так мало: 22,8 тыс. человек, это 3,4% от общей численности студентов.

    Интересно, что и в возрастной группе 35+ опять лидирует Шымкент: в городе насчитывается 3,8 тыс. таковых лиц, или 4,1% от всех студентов. Далее по численности в этой категории опять же идет Алматы (3,4 тыс. старше 35, это 1,6% совокупного числа) и ЗКО – почти 3,3 тыс. «немолодых» студентов, или сразу 12,3% от общего показателя.

    Теги:
    Вузы Студенты Статистика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают