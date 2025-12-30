Число пожилых студентов удвоилось в Казахстане

Речь при этом не идет о тех, кто проходит обучение по программам послевузовского образования — то есть магистранты, докторанты и слушатели резидентуры сюда не попадут.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, по сравнению с предшествующим учебным годом, число студентов старшего возраста выросло ровно в два раза и достигло максимума с 2009 года, когда категория 60+ впервые появилась в доступной с начала века статистике.

При этом любопытно, что из указанных нынешних 96 пожилых студентов две трети, или 63 человека, приходятся на частные вузы Шымкента, причем в основном это дамы (41 студентка 60+). Еще 14 обучающихся из рассматриваемой группы обнаруживается в Алматы, и 12 из них также женского пола.

Но даже нынешняя почти сотня учащихся старшего поколения представляет собой очень скромную долю от общей численности студентов, около 0,01%. А вот тех, кто просто уже официально вышел из возраста молодежи, — то есть всех тех, кто старше 35, — в вузах не так мало: 22,8 тыс. человек, это 3,4% от общей численности студентов.

Интересно, что и в возрастной группе 35+ опять лидирует Шымкент: в городе насчитывается 3,8 тыс. таковых лиц, или 4,1% от всех студентов. Далее по численности в этой категории опять же идет Алматы (3,4 тыс. старше 35, это 1,6% совокупного числа) и ЗКО – почти 3,3 тыс. «немолодых» студентов, или сразу 12,3% от общего показателя.