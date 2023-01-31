Число пожаров на 13% выросло в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактику пожароопасных ситуаций, работу с населением системно проводят в ДЧС Жамбылской области. За год в регионе значительно уменьшилось число погибших и травмированных на пожарах, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, в ведомстве подвели итоги работы в сфере пожарной безопасности за 2022 год.

«В 2022 году на территории Жамбылской области произошло 753 пожара, - сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Жамбылской области, полковник гражданской защиты Максат Акимбаев. – Для сравнения, в 2021 году зарегистрировано 667 таких фактов. В 2022 году при пожарах погибли 8 человек, в 2021 году - 37, травмировано в минувшем году 10 человек, в 2021 - 109. Материальный ущерб от пожаров в 2022 году составил 132,4 млн тенге, в 2021 – 57,4 млн».

Как отметил спикер, число пожаров по сравнению с 2021 годом увеличилось на 13%. При этом гибель людей от пожара уменьшилась в 4,6 раза, а количество травмированных - в 10 раз. Значительно уменьшилось количество пожаров на подконтрольных объектах высокой степени риска - в 2 раза (в 2022 году - 6 пожаров, в 2021 - 12).

«520 пожаров, или 69%, произошли в жилом секторе, 166 пожаров, или 22% - на автотранспорте. При этом сорок пожаров, что составляет 5%, зарегистрировано на подконтрольных объектах, из них 6 на объектах высокой степени риска, 34 - на объектах незначительной степени. Материальный ущерб от пожаров в целом составил 17,4 млн тенге, в 2021 году ущерб был 11,3 млн, то есть наблюдается тенденция роста материального ущерба от пожара в 2,3 раза».

Что касается природных пожаров, то здесь спикер отметил, что 23 пожара, или 3%, произошли на открытых территориях, это деревья, деревянные столбы ЛЭП, обшивки трубопроводов. Два пожара зарегистрировано в минувшем году на территории лесных зон, два – на территории степей, это по 0,2% от общего числа пожаров в регионе.

«Основные причины пожаров - нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение населения с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, детская шалость с огнем, намеренные поджоги. В отношении виновных лиц, допустивших пожары, наложено 760 административных взысканий, денежные штрафы в целом составили 4,2 млн тенге», - сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Жамбылской области, полковник гражданской защиты Максат Акимбаев.

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