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Число пострадавших во время взрывов в Жамбылской области выросло до 66

26 Августа 2021 23:57
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Число пострадавших во время взрывов в Жамбылской области выросло до 66

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Число пострадавших во время взрыва на складе в военной части в Жамбылской области продолжает расти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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По состоянию на 23.30 в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Большинство из них получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы.

«Мобилизованы представители ДЧС, правоохранительных органов и медицинской службы области. Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией:

- можно позвонить на номер 109;

- можно отправить сообщение на линию WhatsApp 8-778-810-91-09.

Также вы можете позвонить на горячую линию по телефону 8 (7262) 54-41-67.

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии.

Для оказания помощи пострадавшим на данный момент было мобилизовано 32 врача и 56 медицинских работников», - говорится в сообщении пресс-службы акимата области.

Кроме того, в акимате просят общественность и СМИ принимать во внимание информацию, предоставляемую только официальным оперативным штабом.

Как сообщалось ранее, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #Акимат   #Взрыв   #Пожар   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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