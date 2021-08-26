Число пострадавших во время взрывов в Жамбылской области выросло до 66
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Число пострадавших во время взрыва на складе в военной части в Жамбылской области продолжает расти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
По состоянию на 23.30 в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.
Большинство из них получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы.
«Мобилизованы представители ДЧС, правоохранительных органов и медицинской службы области. Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией:
- можно позвонить на номер 109;
- можно отправить сообщение на линию WhatsApp 8-778-810-91-09.
Также вы можете позвонить на горячую линию по телефону 8 (7262) 54-41-67.
В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии.
Для оказания помощи пострадавшим на данный момент было мобилизовано 32 врача и 56 медицинских работников», - говорится в сообщении пресс-службы акимата области.
Кроме того, в акимате просят общественность и СМИ принимать во внимание информацию, предоставляемую только официальным оперативным штабом.
Как сообщалось ранее, возгорание и взрыв произошли в воинской части в Жамбылской области.
- Население Жамбылской области призвали не поддаваться панике
- Пожар на складе воинской части в Жамбылской области: 12 военнослужащих пострадали
- Приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов на станции Луговое
- Восемь поездов могут задержаться из-за происшествия в Жамбылской области
- Крупный пожар в Алматы: была угроза распространения на АЗС
- Ограничено дорожное движение на дороге «Алматы-Ташкент-Термез»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана