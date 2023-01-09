Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции возросло до 32

9 Января 2023, 06:25
Число пострадавших при обрушении крыши отеля в Турции возросло до 32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число пострадавших при обрушении крыши отеля в турецком городе Сарыкамыш возросло до 32. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что медицинскую помощь получили 23 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Девять человек госпитализированы. Их состояние удовлетворительное. Причина ЧП выясняется.

Министр молодежи и спорта Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил, что обрушился гипсокартонный потолок. Один из пострадавших Мустафа Купели, сказал, что в зале на момент обвала находились около 140 человек.

Инцидент произошел во время массового мероприятия в отеле, приуроченного к 108 годовщине сражения при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

Фото: MP/PR


Новости по теме
Турция предоставит Казахстану тысячу тонн высококачественных семян хлопчатника
Пролив Босфор из-за тумана закрыли для судоходства
Греция возведет 140-километровый стальной барьер на границе с Турцией
Теги:
Читайте также
Миссия NASA обнаружила вторую потенциально пригодную для жизни планету размером с Землю
Горячие обеды и бесплатное такси: столичные мечети организовали благотворительную акцию
Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
Взрыв произошел в котельной в Талдыкоргане
Как роботы помогают врачам – фоторепортаж из Больницы Медицинского Центра Управления делами Президента РК
Названы лауреаты «Золотого глобуса – 2023»
Афганистан представил первый спорткар собственного производства
Профсоюзы Франции призвали к забастовке из-за предложений правительства по пенсионной реформе
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде

Лента новостей