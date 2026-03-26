Число пострадавших от нападения бездомных животных увеличилось на 33% в СКО

По словам руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Асета Жуматаева, за аналогичный период 2025 года медпомощь понадобилась 164 жителям. Таким образом, число пострадавших в 2026 году увеличилось на 33%.

— Число безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах растет. В результате увеличивается и количество пострадавших. В Петропавловске животные покусали и поцарапали 123 человека, что на 39 процентов больше по сравнению с прошлым годом, — отметил Жуматаев.

По данным спикера, 56% пострадавших (133 человека) укусили собаки, в том числе 69 человек пострадали именно от бездомных собак. От кошек пострадал 91 человек (38%). Еще 15 человек получили травмы от лис, крупного рогатого скота, мышей, крыс и других животных.

Как подчеркнул специалист, по всем случаям проведены эпидемиологические расследования. Всем 239 пострадавшим была проведена вакцинация: 128 человек получили только вакцину, 111 — иммуноглобулин в сочетании с вакциной.

— СКО относится к природным очагам бешенства. Особенно опасен зимне-весенний период, когда вирус может распространяться через диких животных и передаваться домашним. Это крайне опасное инфекционное заболевание: при отсутствии своевременной медицинской помощи оно может привести к летальному исходу. Благодаря проводимым профилактическим мероприятиям с 1998 года случаев заражения бешенством в регионе не зарегистрировано, — сообщил глава департамента.

По его словам, для профилактики необходимо содержать собак на привязи или в вольерах, не допускать контакта домашних животных с дикими, а также своевременно вакцинировать их против бешенства.

— В случае укуса или царапины следует немедленно промывать рану с мылом в течение 15–20 минут, затем обработать ее 70% спиртом или йодом. После этого необходимо как можно скорее обратиться в медицинское учреждение и пройти антирабическую вакцинацию. Бешенство — неизлечимое заболевание. Единственным эффективным способом защиты остается вакцинация. При своевременном получении прививки угрозы для жизни нет, — подчеркнул Жуматаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Костанайской области в населенный пункт забежала рысь, зараженная бешенством.