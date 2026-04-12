Число получателей АСП сократилось на 63,7% в Шымкенте

В первом квартале 2026 года выплаты назначили 7 771 получателю из 1 519 семей с низким доходом.

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель существенно снизился. В 2025 году помощь получили 27 238 человек из 5 158 семей. В результате число получателей адресной социальной помощи сократилось на 63,7%, — сообщили в управлении занятости и социальной защиты Шымкента.

Динамику объясняют ростом занятости и вовлеченности жителей в рынок труда.

— Продолжается и поддержка семей с детьми. На каждого ребенка от одного до шести лет предусмотрена дополнительная выплата в размере 1,5 МРП, это 6 488 тенге. С начала года ее назначили 2 595 детям из 1 320 семей Шымкенте, — уточнили в управлении.

В этом году в Шымкенте рассчитывают трудоустроить более 31 тысячи человек. Около 22 тысяч пройдут через программы занятости, еще 9 446 получат работу за счет государственных и частных инициатив.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на адресную социальную помощь в Казахстане предусмотрено 62,7 млрд тенге. Выплаты получают граждане с доходами ниже черты бедности. Им также помогают с трудоустройством, обучением и открытием собственного дела.