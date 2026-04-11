На что потратят бюджет Шымкента в 2026 году

Основные параметры бюджета Шымкента определены. На 1 марта его объем составил 818,8 млрд тенге. Большая часть средств пойдет на текущие расходы, на развитие предусмотрено 56,6 млрд тенге.

Город постепенно наращивает собственные доходы. Их объем достиг 621,7 млрд тенге, и основную часть обеспечивают налоговые поступления:

налоговые поступления — 610,5 млрд тенге;

⁠неналоговые поступления — 1,7 млрд тенге;

поступления от продажи основного капитала — 5,4 млрд тенге;

погашение бюджетных кредитов — 2,2 млрд тенге;

⁠специальные поступления — 1,9 млрд тенге.

При этом зависимость от республиканской поддержки сохраняется. Объем трансфертов составляет 196,6 млрд тенге, при этом основную нагрузку составляют субвенции:

⁠текущие трансферты — 1,5 млрд тенге;

трансферты на развитие — 12,4 млрд тенге;

субвенция — 182,7 млрд тенге.

— Основные доходы бюджета формируют корпоративный подоходный налог (70,1 млрд тенге), социальный налог (71,7 млрд), индивидуальный подоходный налог (138,2 млрд) и акцизы (274 млрд тенге), — отметил главный инспектор аппарата маслихата Шымкента Асхат Мырзабеков.

Расходы: ставка на социальную сферу

Более половины бюджета — 438,8 млрд тенге — направят на социальную сферу. Основная часть приходится на образование — 344,3 млрд тенге, что связано с ростом населения и высокой нагрузкой на школы. Остальные средства распределят на социальную поддержку (46,1 млрд тенге), здравоохранение (18,5 млрд) и культуру, спорт и туризм (30 млрд тенге).

В статье расходов значительный объем средств заложен на строительства и модернизацию. В микрорайоне Акжайык появится перинатальный центр на 200 мест, продолжится реконструкция диагностического центра с расширением здания. Также планируется строительство реабилитационного центра на 150 мест и дополнительного корпуса для людей с ограниченными возможностями.

Дополнительные корпуса построят в шести школах: № 19 имени У. Жанибекова, № 16 в микрорайоне Жайлау, № 121 в жилом массиве Текесу, № 82 имени К. Касымулы в микрорайоне Игилик, № 122 в Акжаре и № 66 в микрорайоне Казыгурт.

Часть бюджетных средств направят на развитие инженерной инфраструктуры. В микрорайонах Бозарык и Туран подведут сети к многоэтажным домам. Канализацию проведут в районах Мирас, Шапагат, Айкап, Туркестан и на улице Казыбек би. Продолжится развитие электроснабжения, в том числе строительство подстанции «Ынтымак». Газ планируют провести в жилом массиве Жанаталап.

В индустриальных зонах «Жулдыз», «Бозарык» и торгово-логистическом центре продолжат развитие инфраструктуры. В СЭЗ «Оңтүстік» планируют построить паропровод.

Расходы в 2026 году будут связаны и с развитием транспортной инфраструктуры. В городе ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы, строительство развязки на пересечении улиц Байдибек би и Малой объездной, дороги А-2 и продолжение проспекта Кунаева, строительство путепроводов на улицах Момынова и Тленшина, новых улиц на Алтынсарина, Шубаркол, Аксумбе, Казиева и в микрорайоне Шымсити.

Как распределяют деньги по районам и за счет чего растут доходы

На пять районов Шымкента в этом году предусмотрено 34,6 млрд тенге. Средства распределены по заявкам акиматов:

⁠функционирование районных акиматов — 2,4 млрд тенге;

санитарная очистка — 23,5 млрд тенге;

освещение улиц — 68,2 млн тенге;

благоустройство и озеленение — 8,5 млрд тенге.

— Для увеличения доходной части города на 2026–2027 годы создан оперативный штаб и утвержден план совместной работы с госорганами и департаментом госдоходов. В городе выявляют незарегистрированную недвижимость и незаконную торговлю, помогают предпринимателям оформить деятельность. Параллельно проверяют занижение выручки, в том числе в банкетных залах, развлекательных заведениях и на рынках. Также пересматривают стоимость коммерческих объектов, если она занижена, — подчеркнул Асхат Мырзабеков.

Для поддержки бизнеса снижена ставка налога по упрощенной декларации с четырех процентов до двух. Сегодня этой льготой пользуются более пяти тысяч предпринимателей.

— Все предприниматели, работающие по упрощенной декларации, могут воспользоваться этим режимом. Снижение ставки налога помогает вывести малый и средний бизнес из тени, сделать его более прозрачным и расширить налоговую базу за счет добровольного декларирования доходов, — отметили в маслихате.

Инвестиции и партнерство

Часть проектов в 2026 году реализуют с привлечением частных инвестиций. Такой подход позволяет снизить нагрузку на городской бюджет и ускорить запуск крупных объектов. Общий объем вложений составит 12,3 млрд тенге.

В числе проектов — строительство нефрологического центра на улице С. Жандосова. Его планируют реализовать до 2050 года, объем частных инвестиций составит 916,2 млн тенге. Средства направят на строительство здания и приобретение медицинского оборудования.

Запланировано строительство школы на 2000 мест. Проект рассчитан до 2031 года, объем частных вложений составит 9,9 млрд тенге.

Еще один проект связан с модернизацией столовых в учреждениях социальной защиты. Инвестор направит 1,5 млрд тенге на технологическое оснащение и цифровизацию пищеблоков, ремонт и пристройки в действующих соцучреждениях, а также строительство центра оказания специальных социальных услуг.

Как контролируют расходы

Бюджет города рассматривают и уточняют с участием Общественного совета. Информацию о его исполнении публикуют в открытом доступе. Жители могут участвовать в обсуждении проектов. Контроль за расходованием средств ведут ревизионная комиссия, прокуратура, департамент экономических расследований и антикоррупционная служба.

— Государственные закупки проходят в онлайн-формате, вся информация публикуется открыто. Эти механизмы обеспечивают прозрачное и эффективное использование бюджетных средств и позволяют предотвращать нецелевые расходы и нарушения, — добавили в маслихате.

Работа и доходы

Бюджет 2026 года в первую очередь завязан на базовые вещи — образование, здравоохранение и социальные выплаты. На это уходит больше половины всех расходов.

Еще около трети средств предусмотрено на дороги, транспорт, благоустройство и коммунальную инфраструктуру. Это касается ремонта и строительства дорог, субсидирования перевозок, санитарной очистки и озеленения. Одновременно растет жилищное строительство, вместе с ним — новые районы.

В этом году за счет госпрограмм городские власти рассчитывают трудоустроить более 31,4 тысячи человек. Почти 22 тысячи пройдут через программы занятости, еще около 9,4 тысячи получат работу благодаря новым проектам и частным инициативам.

С начала года в таких программах приняли участие более четырех тысяч человек. Часть из них прошла краткосрочное обучение, другие освоили основы предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».

Более 1,3 тысячи человек нашли работу. Еще 233 жителя Шымкента получили временную занятость — в общественных и социальных работах, молодежной практике и проекте «Серебряный возраст».

Насколько эти меры приведут к стабильным рабочим местам и росту доходов, станет ясно по итогам года.

Отметим, рост налоговых поступлений укрепил бюджет Казахстана. План перевыполнен как на республиканском, так и на местном уровне. Основной прирост обеспечили корпоративный подоходный налог, НДС при усилении налогового и таможенного администрирования.