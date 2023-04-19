Число погибших в столкновениях в Судане возросло до 270 человек

АММАН. КАЗИНФОРМ - Боестолкновения между конфликтующими силами в Судане продолжаются уже пятый день подряд. Министерство здравоохранения Судана проинформировало Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о 270 погибших и более 2600 получивших ранения в ходе столкновений в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Боевые действия в Судане продолжаются уже пятый день. Заключенное при посредничестве международного сообщества 24-часовое перемирие, которое должно было вступить в силу во вторник, продержалось лишь несколько минут.

Стороны конфликта - вооруженные силы Судана и Силы оперативной поддержки (Rapid Support Forces, RSF) продолжают сражаться за ключевые точки в столице и обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Столица страны Хартум подвергается воздушным и артиллерийским обстрелам. Закрыт аэропорт. На улицах слышны взрывы.

Фото: Солдаты командующего армией Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана, на базе Сил оперативной поддержки в городе Порт-Судан на Красном море / AFP

Боевые действия сосредоточились вокруг штаба армии и международного аэропорта Хартума. Главное командование штаба вооруженных сил с самого начала стало местом ожесточенных боев. Аэропорт Хартума подвергся тяжелым авиаударам, потому что вооруженные силы Судана считают, что там дислоцируются RSF, сообщает AlJazeera.

Сообщается, что международный гражданский аэропорт Мерове, в котором также находится военная авиабаза, полностью разрушен в ходе боевых действий.

Несмотря на то, что 24-часовое перемирие которое было нарушено, тысячи людей начали самостоятельно покидать столицу Судана из-за бушующих столкновений.

Фото: Люди ждут автобуса, чтобы бежать из южного Хартума / AFP

Боевые действия вызвали повсеместные перебои с подачей электроэнергии и воды. Жителей Хартума попросили ограничить потребление электроэнергии, поскольку распределительное управление Судана заявило о том, что серверы, управляющие онлайн-покупками электроэнергии, вышли из строя. Сообщается, что инженеры не могут добраться до района, где расположены серверы из-за опасной обстановки.

Фото: Люди с вещами бегут пешком по улице на юге Хартума / AFP

С начала боевых действий офисы и школы закрыты в Хартуме. Многие больницы в суданской столице не работают, а медицинский персонал не может добраться до медицинских учреждений. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца заявила, что почти невозможно оказывать гуманитарную помощь в столице.

Министерство здравоохранения Судана заявило, что сектор общественного здравоохранения в столице Хартуме находится на грани «полного коллапса», поскольку 16 больниц полностью вышли из строя.

Медицинская благотворительная организация Médecins Sans Frontières (MSF) заявила о нехватке медикаментов, крови и электричества, передает CNN.

Фото: Reuters

Эвакуацию дипломатического персонала начала Япония.

17 апреля в своем доме в Хартуме нападению подвергся посол Евросоюза, ирландский дипломат Эйдан О'Хара. Он серьезно не пострадал, но власти ЕС начали проверку мер для обеспечения безопасности своих дипломатов, сообщает BBC.

Конфликт вспыхнул в результате обострения отношений между фактическим президентом страны генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, в чьем подчинении находится регулярная армия, и его заместителем генералом Мохамедом Хамданом Дагало, командующим RSF.

Они пришли к власти в результате переворота в октябре 2021 года и постепенно разошлись во мнениях относительно курса и предлагаемого перехода к гражданскому управлению.

Острая фаза противостояния началась после того, как Дагало рассредоточил «Силы оперативной поддержки», насчитывающие порядка 100 тысяч человек, по всей стране, а аль-Бурхан воспринял это как угрозу.