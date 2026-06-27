Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 1430 человек

Число погибших в результате землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 1430 человек. Об этом сообщил в субботу председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Хорхе Родригес, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Как заявил Х. Родригес в эфире государственного телевидения, удар стихии привел к ранениям 3238 человек и затронул 3142 семьи.

Представляя последнюю правительственную сводку по чрезвычайной ситуации в стране, председатель парламента отметил, что после двух мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 в Венесуэле было зафиксировано 430 слабых и умеренных афтершоков.

От имени венесуэльских властей Х. Родригес выразил свои глубочайшие соболезнования тысячам пострадавших от стихийного бедствия.

Напомним, в Венесуэле в 24 июня вечером и 25 июня утром произошли землетрясения, было разрушено много домов.

В стране введено чрезвычайное положение, наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра передан под контроль военным.

Венесуэла принимает помощь от международных организаций и разных стран.