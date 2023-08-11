Число погибших в результате пожаров на Мауи достигло 53, сотни людей эвакуированы

ЛАХАЙНА. КАЗИНФОРМ - По словам официальных лиц, число погибших в результате быстро распространяющихся лесных пожаров на острове Мауи возросло в четверг по меньшей мере до 53. Пожар, почти уничтоживший исторический город Лахайна на Гавайях, был ранее локализован на 80%, , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Власти заявили, что число жертв может вырасти, поскольку на острове Мауи, одном из крупнейших на Гавайском архипелаге, все еще бушуют несколько пожаров.

Полиция призвала людей держаться подальше от города Лахайны «из соображений безопасности» и заявила, что будут приняты все меры, чтобы жители смогли вернуться домой.

Людей с западной части острова эвакуировали в аэропорт Мауи Кахулуи. Официальные лица Мауи заявили, что 1400 человек провели ночь в аэропорту, ожидая свои рейсы.

Администрация президента Байдена в четверг объявила пожары на Гавайях «крупной катастрофой». На борьбу с пожарами будут выделены федеральные средства.

Береговая охрана заявила в четверг, что спасла 17 человек из воды, которые бросились в океан, спасаясь от пожаров. Сообщений о пропавших без вести в воде не поступало.

16 дорог на острове Мауи по-прежнему закрыты.

Два вертолета Национальной гвардии задействованы в тушении пожара. Было сброшено более 100 000 галлонов воды, совершено 58 вылетов в среду.

По данным Hawaiian Electric, по состоянию на полдень четверга около 12 400 человек на острове остались без электричества.

На ужасающих кадрах с острова Мауи видно, как быстро распространяющийся огонь во вторник вечером стремительно уничтожает один дом за другим. Жители пытаются спастись бегством.

Лесные пожары застали остров Мауи врасплох, оставив после себя сгоревшие автомобили на когда-то оживленных улицах города и дымящиеся груды пепла там, где раньше возвышались исторические здания.

Ранее официальные лица заявляли, что 271 строение было частично повреждено или разрушено, десятки человек получили ранения.

В среду пожарные продолжали тушить пожары в нескольких местах на острове Мауи.