Число погибших в хадже превысило тысячу человек. Казахстанцев среди них нет

К четвергу число погибших паломников во время хаджа – мусульманского паломничества – превысило тысячу человек. Более половины из них – незарегистрированные иностранцы, прибывшие на паломничество без получения на то официального разрешения от властей Саудовской Аравии, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на AFP.

Всего около 10 стран сообщили о смерти 1081 паломника во время хаджа. Цифры получены из официальных заявлений либо от дипломатов.

В обновленный список вошли 58 паломников из Египта, согласно данным арабского дипломата, на которого ссылается агентство AFP. С его слов, из 658 погибших египетских паломников 630 были незарегистрированными.

Национальный метеорологический центр сообщил о максимальной температуре в 51,8 градуса по Цельсию в начале этой недели в Большой мечети в Мекке.

Согласно саудовскому исследованию, опубликованному в прошлом месяце, температура в этом районе повышается на 0,4 градуса по Цельсию каждое десятилетие.

В понедельник Духовное управление мусульман Казахстана заявило, что среди паломников Казахстана нет погибших.

Руководитель бригады врачей Хадж-Миссии ДУМК Ардак Айтбайулы заявил, что в период с 14 по 16 июня за помощью в медцентр обратились 703 казахстанских паломника. Из них 120 пациентов были обследованы два и более раза на предмет заболеваний сердца, сосудов, верхних и нижних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, а также других (мозоль, травма, аллергия, конъюнктивит и др.) заболеваний.

Фото: ДУМК

Кроме того, 15 июня в Муздалифе казахстанскому паломнику с повышенным давлением была оказана срочная первая помощь и его провели в гостиницу под наблюдением врача. 16 июня, на равнине Мина другому казахстанскому паломнику была оказана первая помощь, он был госпитализирован из-за транзиторной ишемической болезни. Также сообщалось о плохом самочувствии у женщины-паломницы, у которой снизился уровень сахара в крови. Сообщается, что пациенты находятся под полным контролем врачей, их состояние стабильное.

Фото: ДУМК

В составе хадж-миссии Казахстана лечением занимаются 4 врача, а также паломников сопровождают по одному врачу от каждого из 16 туроператоров, всего 20 квалифицированных медицинских специалистов.