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    19:33, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Число погибших в хадже превысило тысячу человек. Казахстанцев среди них нет

    хадж
    Фото: ДУМК

    К четвергу число погибших паломников во время хаджа – мусульманского паломничества – превысило тысячу человек. Более половины из них – незарегистрированные иностранцы, прибывшие на паломничество без получения на то официального разрешения от властей Саудовской Аравии, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на AFP.

    Всего около 10 стран сообщили о смерти 1081 паломника во время хаджа. Цифры получены из официальных заявлений либо от дипломатов.

    В обновленный список вошли 58 паломников из Египта, согласно данным арабского дипломата, на которого ссылается агентство AFP. С его слов, из 658 погибших египетских паломников 630 были незарегистрированными.

    Национальный метеорологический центр сообщил о максимальной температуре в 51,8 градуса по Цельсию в начале этой недели в Большой мечети в Мекке.

    Согласно саудовскому исследованию, опубликованному в прошлом месяце, температура в этом районе повышается на 0,4 градуса по Цельсию каждое десятилетие.

    В понедельник Духовное управление мусульман Казахстана заявило, что среди паломников Казахстана нет погибших.

    Руководитель бригады врачей Хадж-Миссии ДУМК Ардак Айтбайулы заявил, что в период с 14 по 16 июня за помощью в медцентр обратились 703 казахстанских паломника. Из них 120 пациентов были обследованы два и более раза на предмет заболеваний сердца, сосудов, верхних и нижних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, а также других (мозоль, травма, аллергия, конъюнктивит и др.) заболеваний.

    хадж
    Фото: ДУМК

    Кроме того, 15 июня в Муздалифе казахстанскому паломнику с повышенным давлением была оказана срочная первая помощь и его провели в гостиницу под наблюдением врача. 16 июня, на равнине Мина другому казахстанскому паломнику была оказана первая помощь, он был госпитализирован из-за транзиторной ишемической болезни. Также сообщалось о плохом самочувствии у женщины-паломницы, у которой снизился уровень сахара в крови. Сообщается, что пациенты находятся под полным контролем врачей, их состояние стабильное.

    хадж
    Фото: ДУМК

    В составе хадж-миссии Казахстана лечением занимаются 4 врача, а также паломников сопровождают по одному врачу от каждого из 16 туроператоров, всего 20 квалифицированных медицинских специалистов.

    хадж
    Фото: ДУМК

     

    Теги:
    Религия ДУМК Саудовская Аравия Паломничество Хадж Происшествия Жара Ислам
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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