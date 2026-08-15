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    Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 20

    Число погибших в результате мощного землетрясения у побережья индонезийского острова Флорес возросло до 20 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    землетрясение
    Фото: Белта

    Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Индонезии.

    Сотрудник поисково-спасательного управления города Маумере Фатхур Рахман сообщил СМИ, что 20 человек погибли, шестеро получили ранения, еще двое остаются под завалами.

    Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 20
    Фото: Белта

    Губернатор провинции Восточная Нуса-Тенгара Мелки Лака Лена сообщил на пресс-конференции в Купанге, что в результате землетрясения были повреждены несколько зданий и жилых домов, а некоторые дороги перекрыты или заблокированы из-за оползней.

    По его словам, власти продолжают собирать данные для оценки полного масштаба разрушений.

    На опубликованных в социальных сетях видео видно, как обрушиваются части зданий, а паникующие жители выбегают на улицы.

    После землетрясения несколько рейсов в провинцию были отменены.

    Генеральное консульство КНР в Денпасаре призвало граждан Китая, находящихся в его консульском округе, особенно туристов в Лабуан-Баджо, сохранять повышенную бдительность, следить за местными предупреждениями о землетрясениях и стихийных бедствиях, а также соблюдать меры предосторожности в связи с риском афтершоков и цунами и держаться подальше от прибрежных районов.

    Землетрясение произошло рано утром в субботу. Его эпицентр находился недалеко от города Мбай в регионе Нагекео. Впоследствии была объявлена угроза цунами, которая позже была отменена Агентством по метеорологии, климатологии и геофизике.

    Агентство призвало жителей сохранять бдительность в связи с возможными афтершоками.

    Спасательные бригады продолжают оценивать число жертв и масштабы ущерба в пострадавших районах.

    Информация будет обновляться по мере продолжения спасательных операций.

    Землетрясение В мире Индонезия Южная Азия Мировые новости
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор