Число погибших при взрыве на заводе в Индии возросло до 39

Взрыв произошел в понедельник. Власти штата Телангана, на территории которого находится завод, сформировали комиссию из пяти человек для расследования инцидента. Причина взрыва пока не названа.

Полиция сообщила, что на момент происшествия на заводе находились более 140 человек.

Sigachi производит микрокристаллическую целлюлозу (МКЦ) и поставляет её в фармацевтический, пищевой, косметический и химический секторы — от США до Австралии.

Компания приостановила работу завода на 90 дней, начиная с понедельника, сославшись на повреждение оборудования и сооружений.

Напомним, в мае крупный пожар вспыхнул на химической фабрике в Виланова-и-ла-Желтру, в Каталонии. На складе предприятия хранилось около 70 тонн хлора, продукты горения которого образовали токсичное облако. В опасном районе оказались около 160 тысяч человек.