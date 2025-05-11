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    00:51, 11 Май 2025 | GMT +5

    Химическая авария в Каталонии: в опасной зоне 160 тысяч человек

    Крупный пожар вспыхнул в субботу рано утром на химической фабрике в Виланова-и-ла-Желтру, в Каталонии. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    Химическая авария в Каталонии
    Фото: x.com/PLVNG

    На складе предприятия хранилось около 70 тонн хлора, продукты горения которого образовали токсичное облако.

    В опасном районе оказались около 160 тысяч человек. Власти призвали их оставаться дома (или на рабочем месте) плотно закрыть двери и окна и отключить кондиционеры.

    В район были направлены несколько десятков бригад пожарных и спасателей. Команды медиков находятся в режиме полной готовности; пока сообщений о пострадавших не поступало.

    Каталонские пожарные сообщили, что им удалось локализовать очаг возгорания, не допустив распространения огня на соседние промышленные здания. Службы ГО отмечают, что благодаря ветру, токсичное облако сносит в сторону моря, и потому риск для густонаселённых районов невелик.

    Тем не менее, местные муниципалитеты отменили спортивные и социальные мероприятия на открытом воздухе, а ряд автомагистралей перекрыт — в первую очередь для того, чтобы облегчить работу пожарных.

    Теги:
    Испания Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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