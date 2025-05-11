Химическая авария в Каталонии: в опасной зоне 160 тысяч человек

На складе предприятия хранилось около 70 тонн хлора, продукты горения которого образовали токсичное облако.

В опасном районе оказались около 160 тысяч человек. Власти призвали их оставаться дома (или на рабочем месте) плотно закрыть двери и окна и отключить кондиционеры.

В район были направлены несколько десятков бригад пожарных и спасателей. Команды медиков находятся в режиме полной готовности; пока сообщений о пострадавших не поступало.

Каталонские пожарные сообщили, что им удалось локализовать очаг возгорания, не допустив распространения огня на соседние промышленные здания. Службы ГО отмечают, что благодаря ветру, токсичное облако сносит в сторону моря, и потому риск для густонаселённых районов невелик.

Тем не менее, местные муниципалитеты отменили спортивные и социальные мероприятия на открытом воздухе, а ряд автомагистралей перекрыт — в первую очередь для того, чтобы облегчить работу пожарных.