Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 15

По меньшей мере 15 человек погибли и десятки получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в понедельник в индийском штате Западная Бенгалия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Представитель полиции Абхишек Рой сообщил Reuters, что из вагонов были извлечены 15 тел, а 54 человека получили ранения.

По словам Джаи Вармы Синхи, главы железнодорожного совета, управляющего общенациональной сетью, работы по спасению завершены. Власти работают над восстановлением движения, и ущерб оказался не таким значительным, как первоначально предполагалось.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 9 человек погибли и еще 25 получили ранения в понедельник после того, как пассажирский поезд столкнулся с товарным. Согласно сообщениям, три вагона в хвосте экспресса «Канченджанга» сошли с рельсов из-за удара товарного поезда. Как сообщили официальные лица, авария, произошедшая на основной железнодорожной линии из Калькутты в Силигури, также повлияла на движение поездов дальнего следования.