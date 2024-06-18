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    12:45, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 15

    9 человек погибли при столкновении двух поездов в Индии
    Фото: кадр из видео

    По меньшей мере 15 человек погибли и десятки получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в понедельник в индийском штате Западная Бенгалия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    Представитель полиции Абхишек Рой сообщил Reuters, что из вагонов были извлечены 15 тел, а 54 человека получили ранения.

    По словам Джаи Вармы Синхи, главы железнодорожного совета, управляющего общенациональной сетью, работы по спасению завершены. Власти работают над восстановлением движения, и ущерб оказался не таким значительным, как первоначально предполагалось.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере 9 человек погибли и еще 25 получили ранения в понедельник после того, как пассажирский поезд столкнулся с товарным. Согласно сообщениям, три вагона в хвосте экспресса «Канченджанга» сошли с рельсов из-за удара товарного поезда. Как сообщили официальные лица, авария, произошедшая на основной железнодорожной линии из Калькутты в Силигури, также повлияла на движение поездов дальнего следования.

    Теги:
    Индия Авария с Поездом Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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