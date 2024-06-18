9 человек погибли при столкновении двух поездов в Индии

По меньшей мере 9 человек погибли и еще 25 получили ранения в понедельник после того, как пассажирский поезд столкнулся с товарным в штате Западная Бенгалия в Индии, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Indian Express.

Согласно сообщениям, три вагона в хвосте экспресса «Канченджанга» сошли с рельсов из-за удара товарного поезда. Между тем, спасательные работы по извлечению застрявших пассажиров затруднялись из-за сильного дождя, который шел в Силигури с утра.

- Пять человек, включая машиниста товарного поезда, погибли на месте. 25 человек получили ранения. Мы пытаемся спасти тех, кто застрял. Местные жители очень помогают, - сказал представитель полиции Абхишек Рой, находящийся на месте аварии. Позже в течение дня число погибших возросло до девяти.

Как сообщили официальные лица, авария, произошедшая на основной железнодорожной линии из Калькутты в Силигури, также повлияла на движение поездов дальнего следования.

Премьер-министр Нарендра Моди объявил о выплате экстренной помощи из Национального фонда помощи премьер-министра (PMNRF) для родных каждого погибшего в железнодорожной катастрофе. Раненые получат по 50 000 рупий.

Министр железных дорог Ашвини Вайшнав сообщил Indian Express, что два сошедших с рельсов вагона были почтовыми. Он сообщил, что спасательные операции идут полным ходом.

В соцсети X, Вайшнав сообщил, что раненых перевозят в больницу, а высокопоставленные чиновники уже прибыли на место аварии.