Число погибших при обрушении шахты в Пакистане резко выросло до 34

Число погибших при обрушении угольной шахты в пакистанской провинции Белуджистан возросло до 34 человек, передает Kazinform со ссылкой на Ховар .

По данным издания, спасательные работы продолжаются. Об этом сообщает телеканал Geo.

Ранее сообщалось о девяти жертвах происшествия. По словам владельца шахты, причиной инцидента мог стать взрыв метана. В тот момент под землей находились 42 рабочих.

Проводится операция по спасению шахтеров, заблокированных завалами.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Ховар.

Ранее сообщалось, что армия Пакистана провела свыше 40 тысяч операций против боевиков.